Теракт во Львове: что известно о погибшей 23-летней полицейской (ФОТО)

Во время теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпылька. Что известно о ее жизни и обстоятельствах трагедии. В Национальной полиции сообщили детали о погибшей полицейской.

Виктория Шпилька погибла во время теракта во Львове. Фото: Патрульная полиция Львовской области

В Национальная полиция Украины рассказали, что Виктория Шпылька родом из Волыни, впоследствии ее семья переехала в Херсон. Она окончила Львовский государственный университет внутренних дел и избрала службу в патрульной полиции. Сначала работала в Херсонской области, а с 2023 года во Львове.

"Во время ночного теракта во Львове мы потеряли нашу коллегу полицейскую Викторию Шпылька. Ей навсегда 23… Коллеги вспоминают ее как чуткую, светлую и искреннюю. Она умела поддержать, выслушать, найти теплое слово даже в самый трудный день. Никогда не жаловалась, вместо этого улыбалась и шла на смену, потому что знала, что ее ждут люди. Верная Присяге. Справедливая. С глубоким чувством долга", — говорится в заявлении полиции.

Полицейская Виктория Шпылька. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Осенью прошлого года Виктория Шпылька вышла замуж. Ее муж также служит в патрульной полиции. Они вместе несли службу.

"Нет слов, которые могли бы это унять. Мы помним! Мы не простим. Светлая память Виктории. Соболезнования родным, друзьям и всем, кто знал ее", — добавили в полиции.

Что известно о теракте во Львове

По данным следствия, около 00:30 полиция получила сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина. По прибытии первого экипажа произошел взрыв, а затем еще один. Предварительно сработали самодельные взрывные устройства. Поврежден служебный автомобиль и гражданский транспорт. В общей сложности пострадали 24 человека, а также погибла полицейская Виктория Шпилько.

Прокуратура открыла производство по статье о террористическом акте, расследование ведет СБУ.

