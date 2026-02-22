Теракт во Львове: что известно о погибшей 23-летней полицейской (ФОТО)

Рубрики
Во время теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпылька. Что известно о ее жизни и обстоятельствах трагедии. В Национальной полиции сообщили детали о погибшей полицейской.
Виктория Шпилька погибла во время теракта во Львове. Фото: Патрульная полиция Львовской области
В Национальная полиция Украины рассказали, что Виктория Шпылька родом из Волыни, впоследствии ее семья переехала в Херсон. Она окончила Львовский государственный университет внутренних дел и избрала службу в патрульной полиции. Сначала работала в Херсонской области, а с 2023 года во Львове.
Полицейская Виктория Шпылька. Фото: Патрульная полиция Львовской области
Осенью прошлого года Виктория Шпылька вышла замуж. Ее муж также служит в патрульной полиции. Они вместе несли службу.
Виктория Шпылька погибла во время теракта во Львове. Фото: Патрульная полиция Львовской области
Полицейская Виктория Шпылька. Фото: Патрульная полиция Львовской области
По данным следствия, около 00:30 полиция получила сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина. По прибытии первого экипажа произошел взрыв, а затем еще один. Предварительно сработали самодельные взрывные устройства. Поврежден служебный автомобиль и гражданский транспорт. В общей сложности пострадали 24 человека, а также погибла полицейская Виктория Шпилько.
Прокуратура открыла производство по статье о террористическом акте, расследование ведет СБУ.
