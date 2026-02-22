logo

Теракт во Львове: что известно о погибшей 23-летней полицейской (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Теракт во Львове: что известно о погибшей 23-летней полицейской (ФОТО)

Полицейская Виктория Шпылька погибла во время взрывов во Львове, которые квалифицируют как теракт.

22 февраля 2026, 09:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Во время теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпылька. Что известно о ее жизни и обстоятельствах трагедии. В Национальной полиции сообщили детали о погибшей полицейской.

Теракт во Львове: что известно о погибшей 23-летней полицейской (ФОТО)

Виктория Шпилька погибла во время теракта во Львове. Фото: Патрульная полиция Львовской области

В Национальная полиция Украины рассказали, что Виктория Шпылька родом из Волыни, впоследствии ее семья переехала в Херсон. Она окончила Львовский государственный университет внутренних дел и избрала службу в патрульной полиции. Сначала работала в Херсонской области, а с 2023 года во Львове.

"Во время ночного теракта во Львове мы потеряли нашу коллегу полицейскую Викторию Шпылька. Ей навсегда 23… Коллеги вспоминают ее как чуткую, светлую и искреннюю. Она умела поддержать, выслушать, найти теплое слово даже в самый трудный день. Никогда не жаловалась, вместо этого улыбалась и шла на смену, потому что знала, что ее ждут люди. Верная Присяге. Справедливая. С глубоким чувством долга", — говорится в заявлении полиции.

Теракт во Львове: что известно о погибшей 23-летней полицейской (ФОТО) - фото 2

Полицейская Виктория Шпылька. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Осенью прошлого года Виктория Шпылька вышла замуж. Ее муж также служит в патрульной полиции. Они вместе несли службу.

"Нет слов, которые могли бы это унять. Мы помним! Мы не простим. Светлая память Виктории. Соболезнования родным, друзьям и всем, кто знал ее", — добавили в полиции.

Теракт во Львове: что известно о погибшей 23-летней полицейской (ФОТО) - фото 2

Виктория Шпылька погибла во время теракта во Львове. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Теракт во Львове: что известно о погибшей 23-летней полицейской (ФОТО) - фото 2

Полицейская Виктория Шпылька. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Что известно о теракте во Львове

По данным следствия, около 00:30 полиция получила сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина. По прибытии первого экипажа произошел взрыв, а затем еще один. Предварительно сработали самодельные взрывные устройства. Поврежден служебный автомобиль и гражданский транспорт. В общей сложности пострадали 24 человека, а также погибла полицейская Виктория Шпилько.

Прокуратура открыла производство по статье о террористическом акте, расследование ведет СБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появились новые детали теракта во Львове.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/1Aop7J2FCj/
