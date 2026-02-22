logo

Теракт во Львове: появились новые детали инцидента со взрывами в городе
commentss НОВОСТИ Все новости

Теракт во Львове: появились новые детали инцидента со взрывами в городе

В центре Львова раздались два взрыва. Погибла 23-летняя полицейская, по меньшей мере 14 человек ранены.

22 февраля 2026, 08:55
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 22 февраля в центре Львова произошло два взрыва, которые правоохранители расследуют как террористический акт. По предварительным данным, погибла 23-летняя сотрудница полиции, еще не менее 14 человек получили ранения и были госпитализированы.

Теракт во Львове: появились новые детали инцидента со взрывами в городе

Теракт во Львове. Фото: Суспільне

Как сообщили в прокуратуре Львовской области, около 00:30 на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина в центре города. После прибытия первого экипажа патрульной полиции на место вызова раздался взрыв в центре Львова около ТЦ "Магнус". Когда на место прибыл второй экипаж около 00:43, случился еще один. Взрывы слышались не только во Львове, но и за пределами города.

В результате теракта во Львове погибла 23-летняя женщина-полицейская. Также повреждены патрульный автомобиль и гражданский транспорт. На месте работало несколько бригад скорой помощи, взрывотехники и следственно-оперативная группа. По словам городского головы Андрей Садовый, взрывчатку заложили в нежилое здание, где расположены магазины.

Теракт во Львове: появились новые детали инцидента со взрывами в городе - фото 2

Теракт во Львове. Фото: Общественное

Теракт во Львове: появились новые детали инцидента со взрывами в городе - фото 2

Последствия взрыва во Львове Фото: Общественное

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК Украины, то есть террористический акт, повлекший тяжкие последствия. Расследование ведут прокуратура и СБУ. Обстоятельства трагедии устанавливаются, количество потерпевших уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 22 февраля Россия атаковала Украину крылатыми, баллистическими ракетами и дронами. Взрывы раздались в Киеве, Полтаве, Николаеве и других регионах.

Также "Комментарии" писали, что в США назвали главную цель удара РФ "Орешником" по Львовщине.




