Екс-нардеп від ОПЗЖ, «смотрящий» на 15 мільярдів – як Ігор Абрамович може вплинути на кадрові призначення в прокуратурі та податковій

Останні викриття антикорупційних органів можуть стати каталізатором для кадрових змін в Офісі генерального прокурора (ОГП) та податкової. Під приціл НАБУ та САП потрапили працівники ОГП, а у перспективі, можливо, і співробітники інших відомств і навіть відомі політики. При цьому мимовільним учасником цього процесу може стати екс-нардеп забороненої нині партії "Опозиційна платформа – за життя" Ігор Абрамович.

Ігор Абрамович

"Коментарі" розбиралися, чому політик, який ось уже понад 3 роки не є народним депутатом, перебуває за кордоном, але може впливати на найсерйозніші фінансові, а то й політичні та кадрові питання у владі.

З Харкова до Києва через партії та бізнес – як стати нардепом

Треба сказати, що в офіційній біографії майбутнього політика немає нічого такого, щоб віщувало майбутню кар'єру. Ігор Абрамович, який народився 24 серпня 1984 року в Харкові, здавалося б, не мав умов для того, щоб закінчити школу в Британії. Однак допомогли сімейні зв'язки – дід Ілля Абрамович був кандидатом технічних наук, професором, спеціалізувався на проблемах водопостачання міст, а отець Олександр Абрамович ще 1995 року зайнявся бізнесом, заснувавши ТОВ "Фаїс". Словом, фінансово майбутній політик був забезпечений.

У 2007-му, у віці 23 років, Ігор Абрамович вже працює в якомусь будівельному холдингу, а також є помічником народного депутата від БЮТ Олександра Фельдмана. Цікаво, що в ті ж роки помічником іменитого харків'янина працює рідний батько майбутнього нардепа – Олександр Абрамович. Ймовірно, саме батько і влаштував сина на роботу в неназвану компанію та до нардепа Фельдмана. Втім, ймовірно, не тільки батьківська протекція мала значення, коли в 2012-2015 роках Ігор Олександрович став заступником голови правління ПАТ "Концерн АВЕК і Ко" — опорної бізнес-структури Олександра Фельдмана.

Взагалі, батько та син Абрамовичі виявили чудеса політичної еквілібристики, як той самий Олександр Фельдман, який у 4 останніх скликаннях ВР з 2007 року щоразу проходив туди під різними прапорами (БЮТ, ПР, безпартійний та "Наш край", пізніше ОПЗЖ). Абрамович-старший був помічником Фельдмана у 3 скликаннях та брав участь у виборах до Харківської облради.

А ось Ігор Абрамович досяг успіху – побувавши до 2012 року помічником Олександра Фельдмана, 2019-го його було обрано нардепом за списком нині забороненої ОПЗЖ, де проходив під високим №14. Щоправда, за це він має бути вдячний вже зовсім іншим людям.

"Харківський клан" біля витоків успіхів Ігоря Абрамовича

Згідно з офіційною біографією, Абрамович-молодший після 2015 року зайнявся розвитком власного бізнесу, наприклад, як президент інжинірингової компанії INTER ENERGY GROUP. IEG, що займалася газовидобуванням на Полтавщині. Як стверджувала "Економічна правда", майбутній нардеп був акціонером і президентом ТОВ "ДВ нафтогазовидобувна компанія", а власником компанії виступав інший харківський бізнесмен Павло Фукс. За даними журналістів Ігор Абрамович був "людиною Фукса", який займався видачею спецдозволів на газовидобування через Держгеонедра у 2017-2018 роках. Познайомив його з іменитим земляком депутат харківської міськради Семен Сирота, з дочкою якого Марині одружився Ігор Абрамович. І тим самим, до речі, придбав вихід і на мера Харкова Ігоря Терехова, заступником якого з питань ЖКГ до 2021 року був Сирота.

Словом, Ігор Абрамович отримав виходи, можна сказати, на всіх найпредставніших членів бізнес- та владного істеблішменту Харкова.

Крім того, за даними аналітичного сервісу YouControl йому належать 50% ТОВ "Укргаз інвест" (сфера діяльності – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих галузях, статутний фонд – 100 000 гривень). На момент виборів у 2019 році власником інших 50% був нардеп від партії "Відродження" Віталій Хомутинник. Наразі партнерами Абрамовича є брати Сергій та Олександр Буряки, які самі не раз були народними депутатами. І Хомутинник, і Буряки уродженці Донецької області, що знову ж таки виводило Ігоря Абрамовича на іншу потужну регіональну бізнес-групу країни.

"Активний ледар" – Ігор Абрамович у Верховній Раді

Треба сказати, що діяльність Ігоря Абрамовича у ВР мала досить суперечливий характер. Так, за даними деяких журналістів, приблизно за 22 місяці він став автором і співавтором близько 100 законопроектів, 8 з яких ухвалили. Щоправда ось із дисципліною, у тому числі партійною, у нього було явно не дуже. Наприклад, у 65,7% випадків він голосував не так, як вся фракція ОПЗЖ.

Загалом Абрамович пропустив у 2020 році близько 90% всіх голосувань і частково врахував критику у 2021 році, коли пропускав від 57% до 80% засідань парламенту та свого комітету. Зауважимо, що у парламенті він обійняв посаду заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, одного з основних комітетів ВР.

При цьому основна діяльність нардепа полягала у зовнішньому управлінні Харковом та областю. Контроль Абрамовича над мером Харкова пояснювали тим, що нардеп має великий вплив одразу на три політичні сили у Харківській міській раді, які разом становлять більшість і без яких рішення міськрада ухвалити не може. Це депутати від ОПЗЖ, яких Абрамович контролює безпосередньо та особисто за партійною лінією. Це депутати Блоку Кернеса, якими Абрамович може керувати спільно із Тереховим. І це частина депутатів від "Слуги народу", повноваження контролювати які він міг отримати від Офісу Президента.

Остаточно ж від роботи в парламенті Ігор Абрамович віддалився 2022-го року, коли після російського вторгнення "втік" з України і жив на Лазурному березі Франції, де його зняли знімальна група "Української правди". Щоправда, це не завадило йому в тому ж році створити депутатську групу "Відновлення України" з таких самих, як він сам екс-членів ОПЗЖ.

У лютому 2023 року Ігор Абрамович ненадовго з'явився в Україні, але тільки для того, щоб написати заяву про складання депутатських повноважень і знову залишив країну після позитивного рішення ВР. Ймовірно, політику не було колись – він займався "бізнесом", якщо так можна було назвати те, в чому його прямо звинувачували вже 2023-го року.

Багатий, любить пальто за 450 тисяч гривень та офшорний бізнес на 456 мільйонів гривень

Зауважимо, що Ігор Абрамович, який з 2015 по 2019 роки офіційно займався бізнесом, був багатий і цього ніколи не приховував. Вже в 2019-му році він задекларував низку елітних авто, швейцарський годинник (Hublot, Rolex, Audemars Piguet, Breguet), ювелірні прикраси (Jacob & Co, Cartier, Tom Ford), а також витвори мистецтва (картини Дуду Герштейна та інше). Грошей же політик задекларував 88 млн. гривень.

У своїй останній декларації нардепа за 2023 рік політик вказав 10 об'єктів нерухомості, записаних на нього, дружину, фірми, орендовані ним 9 автомобілів, акції 5 компаній і корпоративні права в 4 компаніях. Про любов до розкоші політика говорить перелік із 54 предметів мистецтва, годинника та одягу. Наприклад, він має кашемірове пальто марки Loro Piana, яке він купив у 2021-му році за 450 тисяч гривень, тобто близько 14 тисяч доларів, або годинник марки Patek Philippe за 1 млн 555 тис. грн., тобто понад 55 тисяч доларів за курсом того ж 2021 року.

Доходи ж за 2023 рік вражають – екс-нардеп звітував про доход у 484,8 млн грн., з яких на зарплату парламентаря припало всього 306 тисяч. Левова частка доходів – 470 млн. грн. — це дивіденди і доходи від продажу компаній, що належали йому закордоном. За останніми даними у Абрамовича залишилися лише 2 фірми – ті самі 50% у ТОВ "Укргаз Інвест" та словацька компанія Original Copy sro

Слід сказати, що з офіційним бізнесом екс-нардепа все дуже непросто. Так, у декларації за 2023-й рік 50% у ТОВ "Укргаз Інвест" принесла нардепу дивіденди у 14 млн 481 тис. грн., але за даними YouControl дохід компанії за той же рік становив 31,2 млн грн., тобто щоб отримати такі дивіденди для 50% власника ТОВ, компанія не мала. До речі, жодної звітності про діяльність компанії після 2024 року у відкритому доступі немає.

Зі словацької Original Copy sro все також непросто — офіційно компанія займається комп'ютерним програмуванням, а її дохід за 2025-й рік склав всього 340 євро при статутному капіталі в 5000 євро.

При цьому продаж трьох іноземних компаній приніс Ігорю Абрамовичу 456 млн грн., і що цікаво всі ці компанії були зареєстровані в офшорних зонах: NISYOMI INVESTMENTS LTD. (Британські Віргінські острови), IMEANI INVESTMENTS LIMITED (острів Невіс) та SAMALENI FINANCE LTD. (Беліз).

Чому продаж офшорного бізнесу приніс екс-нардепу сотні мільйонів гривень? Не виключено, що його єдине призначення полягало у легалізації грошей.

"Той, що дивиться" за бізнесом з відкатами в 15 мільярдів гривень – чим займається Олександр Абрамович закордоном

Ще 2023-го року прізвище тоді вже екс-нардепа прозвучало у зв'язку з махінаціями з податками, а точніше, "відкатах" із підакцизних товарів. Як повідомляли тоді "Коментарі", тіньові виробники підакцизних товарів мали платити 6 грн з літра спирту, 3 грн з півлітра горілки та 20 доларів США з коробки контрабандних цигарок.

Тоді вказувався цілий ланцюг осіб, які здійснювали ці схеми на різних рівнях і отримували з них "дивіденди". Йшлося про чинного народного депутата Данила Гетьманцева, екс-нардепа Ігоря Абрамовича, екс-першого заступника керівника Департаменту захисту економіки Нацполіції Сергія Вязьмікіна, колишнього заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця та екс-директора профільного департаменту.

За підрахунками "Коментарі", з урахуванням легального виробництва підакцизних товарів та "тіньової" частки в них, відкати за виробництво цієї групи продукції могли становити від 13,5 до 15 млрд грн. Левова частка в цьому "бізнесі" припадає на "лівий" спирт – близько 8,6 млрд. грн. щорічно ще близько 4 млрд грн. приносять алкогольні напої. Також до кількох мільярдів гривень можуть становити надходження від контрабанди цигарок, але точні дані щодо них підрахувати фактично неможливо.

Саме надходження від цього "бізнесу", або точніше, частка від цих "відкатів" могли надходити на рахунки офшорних компаній Ігоря Абрамовича, забезпечуючи йому легальні доходи. А продаж цих компаній міг йому надати легальний стан, який становить один мільярд гривень.

Так, у своїй останній декларації народного депутата Ігор Абрамович вказав 77 млн. грн. готівкою та на рахунках у банках, ще 13,2 млн. грн. він дав у борг. На руках у нього залишилося 960 тисяч євро, і цілих 1 млн 449 тис. євро він позичив, а ось усі долари – 16,1 млн., Абрамович вважав за краще залишити у себе, як і 43 тисячі фунтів стерлінгів. На тлі таких активів 300 тисяч доларів і 9000 євро дружини Марини не здаються такими вже й великими коштами.

В результаті легальний стан Ігоря Абрамовича можна оцінити приблизно в 932 млн. грн., з яких 716 млн. припадають на 16,1 млн. дол., 124 млн. грн. — Це 2,4 млн євро, близько 90 млн грн. – власне гривня та "дрібниця" на кшталт 2,5 млн грн. це 43 000 фунтів стерлінгів.

При цьому збитки для держбюджету від махінацій на ринку підакцизних товарів в Україні щороку оцінюються у суму близько 30 млрд грн.

Від Податкової до ВР – чому Ігор Абрамович небезпечний для багатьох

Про наявність високих покровителів у Ігоря Абрамовича та його "бізнесу" на відкатах із підакцизних товарів говорили цілком відкрито ще 2023-го року. Одним із "друзів" міг бути голова комітету ВР з податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Саме його заступником до лютого 2023-го був Абрамович, та й важко уявити, що податкові махінації в країні відбуваються без відома того, кого вважають куратором податкової сфери, і хто керує профільним комітетом парламенту. Крім того, дружина нардепа проживає в квартирі матері політика в Ніцці, зовсім неподалік Монако, так що відвідуючи дружину і мати політик може спокійно з'їздити в Монако і поговорити зі своїм екс-замом, адже на дорогу знадобиться буквально 30 хвилин.

Однак не "Гетьманцевим єдиним", адже зв'язки Ігоря Абрамовича можуть тягтися і до інших фігур у парламенті та рідному Харкові. Так, мер обласного центру Ігор Терехов неодноразово заявляв, що саме екс-нардеп від ОПЗЖ був головним, хто допомагав місту в 2022-му році, даючи як продукти городянам, так і все необхідне для тероборони.

Але куди цікавіша позиція керівника фракції партії "Слуга народу" у ВР народного депутата України Давида Арахамії. Так, у своєму Телеграм-каналі 6 лютого 2023 року він дав високу оцінку роботі Ігоря Абрамовича у ВР, фактично назвавши його "засланим козачком" до лав ОПЗЖ.

"Саме його вихід із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення заклав початок подальшого розвалу в українському парламенті. Тому сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складання депутатських повноважень також стане прикладом для наслідування інших депутатів від забороненої ОПЗЖ. Хоча Ігор зі своєю проукраїнською позицією ніколи не асоціювався з ідеологією ОПЗЖ. Достатньо поглянути на синхронність його голосування із колишніми однопартійцями. Простіше кажучи, свій серед чужих у тилу п'ятої колони", — стверджував Арахамія.

Також нардеп похвалив Абрамовича за створення останньої депутатської групи "Відновлення України", яка підтримувала усі важливі рішення для майбутнього країни.

Тобто Давид Арахамія де-факто визнав, що Ігор Абрамович працював на владу і персонально на нього самого, адже саме Арахамію вважають відповідальним за правильне голосування у парламенті. Більше того, ще 2022-го року стверджувалося, що Арахамія "здала в оренду" голоси "Слуг народу" у Харківській міськраді.

За даними ж РБК-Україна на початку 2026 року серйозно обговорювалася можливість виборів до кінця року, тому той же Давид Арахамія хотів створити партію на базі Асоціації прифронтових міст і громад. "Обличчям" проекту мав стати мер Харкова Ігор Терехов, а фінансистом партії – Ігор Абрамович. Основною метою могла бути конкуренція Юрію Бойку та Дмитру Разумкову за голоси електорату півдня та сходу України.

При цьому Ігор Абрамович може виявитися цінним джерелом для деяких сил в Україні, які хотіли б послабити вплив Давида Арахамії, який за словами журналіста Михайла Ткача не дозволяє звільнити Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Причому сам голова Офісу генпрокурора є вихідцем із податкової служби і, за даними журналіста Євгена Плінського, зберігає вплив у своєму колишньому відомстві.

Йдеться про квоту на призначення заступника голови ДПС, і нардеп із "батальйону Монако" Ігор Абрамович може чимало розповісти про махінації у податковій, якщо всі заяви про його контроль "бек-офісу" зі збору відкатів із підакцизних товарів виявляться правдою. І тут треба зауважити, що ще 2022-го року ГБР відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону, і одним із фігурантів його називали саме нині колишнього нардепа. Хоча з того часу жодних даних про виробництво немає, і швидше за все воно благополучно закрите, за бажання знайти механізми впливу на колишнього політика цілком можливо.

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