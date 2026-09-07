Экс-нардеп от ОПЗЖ, «смотрящий» на 15 миллиардов – как Игорь Абрамович может повлиять на кадровые назначения в прокуратуре и налоговой

Последние разоблачения антикоррупционных органов могут стать катализатором для кадровых изменений в Офисе генерального прокурора (ОГП) и налоговой. Под прицел НАБУ и САП попали работники ОГП, а в перспективе, возможно и сотрудники других ведомств и даже известные политики. При этом невольным участником всего этого процесса может стать экс-нардеп запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Игорь Абрамович.

Игорь Абрамович

"Комментарии" разбирались, почему политик, который вот уже более 3 лет не является народным депутатом, пребывает заграницей, но может влиять на самые серьезные финансовые, а то и политические, и кадровые вопросы во власти.

Из Харькова в Киев через партии и бизнес – как стать нардепом

Надо сказать, что в официальной биографии будущего политика нет ничего такого, чтобы предвещало будущую карьеру. Родившийся 24 августа 1984 года в Харькове Игорь Абрамович, казалось бы, не имел условий для того, чтобы окончить школу в Британии. Однако помогли семейные связи – дед Илья Абрамович был кандидатом технических наук, профессором, специализировался на проблемах водоснабжения городов, а отец Александр Абрамович еще в 1995 году занялся бизнесом, учредив ООО "Фаис". Словом, финансово будущий политик явно был обеспечен.

В 2007-году, в возрасте 23 лет Игорь Абрамович уже трудится в некоем строительном холдинге, а также является помощником народного депутата от БЮТ Александра Фельдмана. Любопытно, что в те же годы помощником именитого харьковчанина трудится также родной отец будущего нардепа – Александр Абрамович. Вероятно, именно родитель и пристроил сына на работу в неназванную компанию и к нардепу Фельдману. Впрочем, вероятно не только отцовская протекция имела значение, когда в 2012-2015 годах Игорь Александрович стал заместителем главы правления ПАО "Концерн АВЭК и Ко" — опорной бизнес-структуры Александра Фельдмана.

Вообще, отец и сын Абрамовичи проявили чудеса политической эквилибристики, как тот же Александр Фельдман, который в 4 последних созывах ВР с 2007 года каждый раз проходил туда под разными знаменами (БЮТ, ПР, беспартийный и "Наш край", позднее ОПЗЖ). Абрамович-старший был помощником Фельдмана в 3 созывах и участвовал в выборах в Харьковский облсовет.

А вот Игорь Абрамович достиг успеха – побыв до 2012 года помощником Александра Фельдмана, в 2019-м он был избран нардепом по списку ныне запрещенной ОПЗЖ, где проходил под высоким №14. Правда за это он должен быть благодарен уже совсем другим людям.

"Харьковский клан" у истоков успехов Игоря Абрамовича

Согласно официальной биографии Абрамович-младший после 2015 года занялся развитием собственного бизнеса, например, как президент инжиниринговой компании INTER ENERGY GROUP. IEG, занимавшейся газодобычей на Полтавщине. Как утверждала же "Экономическая правда" будущий нардеп был акционером и президентом ООО "ДВ нефтегазодобывающая компания", а владельцем компании выступал другой харьковский бизнесмен Павел Фукс. По данным журналистов Игорь Абрамович был "человеком Фукса", который занимался выдачей спецразрешений на газодобычу через Госгеонедра в 2017-2018 годах. Познакомил же его с именитым земляком депутат харьковского горсовета Семен Сирота, на дочери которого Марине женился Игорь Абрамович. И тем самым, кстати, приобрел выход и на мэра Харькова Игоря Терехова, чьим заместителем по вопросам ЖКХ до 2021 года был Сирота.

Словом, Игорь Абрамович получил выходы, можно сказать, на всех наиболее представительных членов бизнес- и властного истеблишмента Харькова.

Кроме того, по данным аналитического сервиса YouControl ему принадлежат 50% ООО "Укргаз инвест" (сфера деятельности — деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих областях, уставной фонд — 100 000 гривен). На момент выборов в 2019-м году владельцем других 50% был нардеп от партии "Возрождения" Виталий Хомутынник. В настоящий момент партнерами Абрамовича являются братья Сергей и Александр Буряки, сами не раз бывшие народными депутатами. И Хомутынник, и Буряки уроженцы Донецкой области, что опять же выводило Игоря Абрамовича на другую мощнейшую региональную бизнес-группу страны.

"Активный бездельник" – Игорь Абрамович в Верховной Раде

Надо сказать, что деятельность Игоря Абрамовича в ВР носила достаточно противоречивый характер. Так, по данным некоторых журналистов примерно за 22 месяца он стал автором и соавтором около 100 законопроектов, 8 из которых приняли. Правда вот с дисциплиной, в том числе партийной, у него было явно не очень. К примеру, в 65,7% случаев он голосовал не так, как вся фракция ОПЗЖ.

В целом Абрамович пропустил в 2020-м году около 90% всех голосований и частично учел критику в 2021-м году, когда пропускал от 57% до 80% заседаний парламента и своего комитета. Заметим, что в парламенте он занял должность заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, одного из основных комитетов ВР.

При этом основная деятельность нардепа заключалась во внешнем управлении Харьковом и областью. Контроль Абрамовича над мэром Харькова объясняли тем, что нардеп имеет большое влияние сразу на три политические силы в Харьковском городском совете, которые вместе составляют большинство и без которых никакое решение горсовет принять не может. Это депутаты от ОПЗЖ, которых Абрамович контролирует непосредственно и лично по партийной линии. Это депутаты Блока Кернеса, которыми Абрамович может руководить совместно с Тереховым. И это часть депутатов от "Слуги народа", полномочия контролировать которых он мог получить от Офиса Президента.

Окончательно же от работы в парламенте Игорь Абрамович отдалился в 2022-м году, когда после российского вторжения "бежал" из Украины и жил на Лазурном берегу Франции, где был снят съемочной группой "Украинской правды". Правда это не помешало ему в том же году создать депутатскую группу "Восстановление Украины" из таких же как он сам экс-членов ОПЗЖ.

В феврале 2023 года Игорь Абрамович ненадолго появился в Украине, но только для того, чтобы написать заявление о сложении с себя депутатских полномочий и вновь покинул страну после положительного решения ВР. Вероятно, политику было некогда – он занимался "бизнесом", если так можно было назвать то, в чем его прямо обвиняли уже в 2023-м году.

Богат, любит пальто за 450 тысяч гривен и офшорный бизнес на 456 миллионов гривен

Заметим, что Игорь Абрамович с 2015 по 2019 годы официально занимавшийся бизнесом был богат и этого никогда не скрывал. Уже в 2019-м году он задекларировал ряд элитных авто, швейцарские часы (Hublot, Rolex, Audemars Piguet, Breguet), ювелирные украшения (Jacob & Co, Cartier, Tom Ford), а также произведения искусства (картины Дуду Герштейна и прочее). Денег же политик задекларировал 88 млн гривен.

В своей последней декларации нардепа за 2023-й год политик указал 10 объектов недвижимости, записанных на него, супругу, фирмы, арендуемые им 9 автомобилей, акции 5 компаний и корпоративные права в 4 компаниях. О любви к роскоши политика говорит перечень из 54 предметов искусства, часов и одежды. Например, у него есть кашемировое пальто марки Loro Piana, которое он купил в 2021-м году за 450 тысяч гривен, то есть около 14 тысяч долларов, или часы марки Patek Philippe за 1 млн 555 тыс. грн., то есть более 55 тысяч долларов по курсу того же 2021 года.

Доходы же за 2023-й год впечатляют – экс-нардеп отчитался о доходе в 484,8 млн грн., из которых на зарплату парламентария пришлись всего 306 тысяч. Львиная доля доходов – 470 млн грн. — это дивиденды и доходы от продажи принадлежавших ему заграницей компаний. По последним данным у Абрамовича остались всего 2 фирмы – те самые 50% в ООО "Укргаз Инвест" и словацкая компания Original Copy s.r.o.

Надо сказать, что с официальным бизнесом экс-нардепа все очень непросто. Так, в декларации за 2023-й год 50% в ООО "Укргаз Инвест" принесла нардепу дивиденды в 14 млн 481 тыс. грн., но по данным YouControl доход компании за тот же год составил 31,2 млн грн., то есть чтобы получить такие дивиденды для 50% владельца ООО, компания не должна была нести никаких расходов. Кстати никакой отчетности о деятельности компании после 2024 года в открытом доступе нет.

Со словацкой Original Copy s.r.o все также непросто – официально компания занимается компьютерным программированием, а ее доход за 2025-й год составил всего 340 евро при уставном капитале в 5000 евро.

При этом продажа трех иностранных компаний принесла Игорю Абрамовичу 456 млн грн., и что любопытно, все эти компании были зарегистрированы в офшорных зонах: NISYOMI INVESTMENTS LTD. (Британские Виргинские острова), IMEANI INVESTMENTS LIMITED (остров Невис) и SAMALENI FINANCE LTD. (Белиз).

Почему продажа офшорного бизнеса принесла экс-нардепу сотни миллионов гривен? Не исключено, что его единственное предназначение состояло в легализации денег.

"Смотрящий" за бизнесом с откатами в 15 миллиардов гривен – чем занимается Александр Абрамович заграницей

Еще в 2023-м году фамилия тогда уже экс-нардепа прозвучала в связи с махинациями с налогами, а точнее, "откатах" с подакцизных товаров. Как сообщали тогда "Комментарии", теневые производители подакцизных товаров должны были платить 6 грн с литра спирта, 3 грн с пол-литра водки и 20 долларов США с коробки контрабандных сигарет.

Тогда указывалась целая цепочка лиц, которые осуществляли эти схемы на разных уровнях и получали с них "дивиденды". Речь шла о действующем народном депутатате Даниле Гетманцеве, экс-нардепе Игоре Абрамовиче, экс-первом заместителе руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции Сергее Вязьмикине, бывшем заместителе главы Нацполиции Игоре Купранце и экс-директоре профильного департамента ГНС Александре Ярмоленко.

По подсчетам "Комментарии", с учетом легального производства подакцизных товаров и "теневой" доли в них, откаты за производство данной группы продукции могли составлять от 13,5 до 15 млрд грн. Львиная доля в этом "бизнесе" приходится на "левый" спирт – порядка 8,6 млрд грн. ежегодно, еще около 4 млрд грн. приносят алкогольные напитки. Также до нескольких миллиардов гривен могут составлять поступления от контрабанды сигарет, но точные данные по ним подсчитать фактически невозможно.

Именно поступления от этого "бизнеса", или точнее доля от этих "откатов" могли поступать на счета офшорных компаний Игоря Абрамовича, обеспечивая ему легальные доходы. Продажа же этих компаний могла ему предоставить легальное состояние, которое составляет один миллиард гривен.

Так, в своей последней декларации народного депутата Игорь Абрамович указал 77 млн грн. наличными и на счетах в банках, еще 13,2 млн. грн. он дал в долг. На руках у него остались 960 тысяч евро, и целых 1 млн 449 тыс. евро он одолжил, а вот все доллары – 16,1 млн., Абрамович предпочел оставить у себя, как и 43 тысячи фунтов стерлингов. На фоне таких активов 300 тысяч долларов и 9000 евро жены Марины не кажутся такими уж большими средствами.

В результате легальное состояние Игоря Абрамовича можно оценить примерно в 932 млн грн., из которых 716 млн приходятся на 16,1 млн. дол., 124 млн грн. – это 2,4 млн евро, около 90 млн грн. – собственно гривна и "мелочь" вроде 2,5 млн грн. это 43 000 фунтов стерлингов.

При этом, ущерб для госбюджета от махинаций на рынке подакцизных товаров в Украине ежегодно оценивается в сумму около 30 млрд грн.

От Налоговой до ВР – почему Игорь Абрамович опасен для многих

О наличии высоких покровителей у Игоря Абрамовича и его "бизнеса" на откатах с подакцизных товаров говорили вполне открыто еще в 2023-м году. Одним из "друзей" мог быть председатель комитета ВР по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Именно его замом до февраля 2023-го был Абрамович, да и сложно представить, что налоговые махинации в стране происходят без ведома того, кого считают куратором налоговой сферы, и кто руководит профильным комитетом парламента. Кроме того, жена нардепа проживает в квартире матери политика в Ницце, совсем недалеко от Монако, так что посещая жену и мать политик может спокойно съездить в Монако и поговорить со своим экс-замом, ведь на дорогу потребуется буквально 30 минут.

Однако не "Гетманцевым единым", ведь связи Игоря Абрамовича могут тянуться и к другим фигурам в парламенте и в родном Харькове. Так, мэр областного центра Игорь Терехов не раз заявлял, что именно экс-нардеп от ОПЗЖ был главным, кто помогал городу в 2022-м году, давая как продукты горожанам, так и все необходимое для теробороны.

Но куда интереснее позиция руководителя фракции партии "Слуга народа" в ВР народного депутата Украины Давида Арахамии. Так, в своем Телеграмм-канале 6 февраля 2023 года он дал высокую оценку работе Игоря Абрамовича в ВР, фактически назвав его "засланным казачком" в ряды ОПЗЖ.

"Именно его выход из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения заложил начало дальнейшему развалу в украинском парламенте. Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другим депутатам от запрещенной ОПЗЖ. Хотя Игорь со своей проукраинской позицией никогда не ассоциировался у меня с идеологией ОПЗЖ. Достаточно взглянуть на синхронность его голосования с бывшими однопартийцами. Проще говоря, – свой среди чужих в тылу пятой колонны", — утверждал Арахамия.

Также нардеп похвалил Абрамовича за создание последним депутатской группы "Восстановление Украины", которая поддерживала все важные решения для будущего страны.

То есть Давид Арахамия де-факто признал, что Игорь Абрамович работал на власть, и персонально на него самого, ведь именно Арахамию считают ответственным за правильное голосование в парламенте. Более того, еще в 2022-м году утверждалось, что Арахамия "сдал в аренду" голоса "Слуг народа" в Харьковском горсовете.

По данным же РБК-Украина в начале 2026 года серьезно обсуждалась возможность выборов до конца года, так что тот же Давид Арахамия хотел создать партию на базе Ассоциации прифронтовых городов и громад. "Лицом" проекта должен был стать мэр Харькова Игорь Терехов, а финансистом партии – Игорь Абрамович. Основной целью могла быть конкуренция Юрию Бойко и Дмитрию Разумкову за голоса электората юга и востока Украины.

При этом Игорь Абрамович может оказаться ценным источником для некоторых сил в Украине, которые бы желали ослабить влияние Давида Арахамии, который по словам журналиста Михаила Ткача не позволяет уволить Руслана Кравченко с поста генпрокурора. Причем сам глава Офиса генпрокурора является выходцем из налоговой службы и по данным журналиста Евгения Плинского сохраняет влияние в своем бывшем ведомстве.

Речь идет о квоте на назначение замглавы ГНС, и нардеп из "батальона Монако" Игорь Абрамович может немало рассказать о махинациях в налоговой, если все заявления о его контроле "бек-офиса" по сбору откатов с подакцизных товаров окажутся правдой. И тут надо заметить, что еще в 2022-м году ГБР открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границы, и одним из фигурантов его называли именно ныне бывшего нардепа. Хотя с тех пор никаких данных о производстве нет, и скорее всего оно благополучно закрыто, при желании найти механизмы влияния на бывшего политика вполне возможно.

Ранее "Комментарии" сообщали о "теневом хозяине" части фракции "Слуг народа" в ВР Илье Павлюке, который "засветился" в ДТП.