Илья Павлюк: от «короля контрабанды» до совладельца «Слуг народа»

Редко бывает так, что рядовое ДТП может привести к значительным изменениям внутри теневых финансовых потоков и политических раскладов. Пожалуй, последним таким примером была авария с участием авто харьковского бизнесмена Александра Ярославского. 15 августа случилась рядовая авария с участием двух нетрезвых водителей. Но последствия этого события могут повлиять на финансово-политическую стабильность в стране.

Илья Павлюк. Фото: из открытых источников

Нерядовое ДТП

В субботу, 23.59, "Украинская правда" сообщила о произошедшем 4 часами ранее ДТП с участием — Lexus LM350h, за рулем которого находился бизнесмен Илья Павлюк, Ford Edge и Volkswagen Passat. По данным журналистов, сам бизнесмен и водитель еще одного авто были пьяны. Павлюк пытался скрыться с места аварии, но был задержан.

Отметим, что сам заголовок новости "Теневой куратор нардепов от "Слуги народа" скрылся с места ДТП" привлекал к себе внимание и делал аварию явно нерядовым событием. Буквально на следующее утро пресс-служба полиции Винницкой области официально подтвердила данную информацию, подчеркнув алкогольное опьянение двух участников ДТП из трех, в том числе водителя Lexus, которым по данным СМИ управлял Илья Павлюк, но конкретных фамилий никто не называл.

Любопытно, что было заявлено о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 286 УК Украины "Нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде", а это между прочим лишение свободы на срок до 3 лет. Такая молниеносная реакция СМИ и полиции с пустяковым по украинским реалиям делом – ДТП со средними телесными повреждениями, сделало саму аварию и единственного названного участника явно нерядовым событием.

Заметим, что хотя полных данных бизнесмена не называли, речь может идти об Илье Николаевиче Павлюке, бизнесмене из Черновицкой области, с которым по данным аналитического сервиса YouControl в разное время были связаны около 10 коммерческих структур. Но как очевидно из заголовка "Украинской правды", его основным достижением был вовсе не этот легальный бизнес.

Король контрабанды более чем с 15-летним стажем

Новость о ДТП не зря шла в привязке с президентской партией "Слуга народа", поскольку впервые связь фамилии "Павлюк" и данного партийного бренда в публичном доступе прозвучала летом 2020 года. Тогда экс-президент Грузии и одесский губернатор, а на тот момент глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили заявил, что во фракции "Слуги народа" есть контрабандист, мешающий нормально работать украинской таможне. Более того, он даже назвал фамилию этого человека — Павлюк.

Но тут надо сказать, что светоч украинских реформ тогда несколько ошибся, перепутав члена фракции "Слуга народа" Максима Павлюка, с его дядей Ильей Николаевичем Павлюком, давно заслужившего скандальную репутацию. Личность последнего звучала в журналистских расследованиях еще зимой того же года и что поразительно, утверждалось что "королем контрабанды" с миллионными личными доходами в долларах Павлюк стал еще в далеком 2011-м году.

Так, издание Цензор.нет еще в 2011-м году рассказывало историю похищения некоего Ильи Павлюка, курировавшего контрабанду в западных регионах Украины. За свободу бизнесмена некий криминальный авторитет из Черновцов по прозвищу "Казах" запросил и получил 2 млн дол. и вскоре после попытки их потратить был задержан. Журналисты не объясняли откуда у родни бизнесмена оказались 2 миллиона долларов, которые под контролем УБОПа были переданы, или точнее – выхвачены из рук, похитителями. Однако временной интервал произошедшего совпадал с историей внутри таможенных органов Украины и фигурой тогдашнего главы Таможенной службы Украины Игорем Калетником.

По данным журналистов, в 1990-е годы Илья Павлюк занимался мелким бизнесом по импорту одежды и продуктов питания, где и завел связи на таможне. В этом списке явно значился будущий глава Таможенной службы Украины (с марта 2010 по февраль 2012-го) и нардеп 2 созывов Игорь Калетник. В 2007-2011 годах Илья Павлюк был помощником народного депутата от запрещенной ныне КПУ Игоря Калетника, а значит был явно с ним знаком и вероятно пользовался доверием. Не исключено, что на почве последнего он и приобрел право стать "куратором контрабандных потоков". Тем более, что с 1995 по 2002-й годы с годичным перерывом, Игорь Калетник трудился именно на таможнях западных регионов страны.

В 2020-м году близкие связи с Игорем Калетником и криминалом, правда не западно-, а восточно-украинским, подтвердились. Спустя 2 месяца после ошибочного заявления Михаила Саакашвили с обвинениями в контрабанде нардепа Павлюка, его дядя был идентифицирован. Так, в сентябре 2020 года Илья Павлюк устроил свадьбу своей дочери Софии Павлюк ценой в 2 миллиона долларов в пятизвездочном стамбульском отеле "Ciragan-Kempinski".

Как отметил тогда сайт "Детектив-инфо", специализирующийся на криминальных расследованиях, среди участников торжества были замечен Игорь Калетник, и такие себе Владислав Гельзин и Андрей Радченко, уроженцы Донецка. Согласно некоторым данным оба они в свое время могли быть приближенными лидера одной из ОПГ Донецка Михаила Ляшко, он же "Миша Косой". Последний был убит в оккупированном Крыму в 2015-м году, а до того был известен как владелец донецкой табачной фабрики "Хамадей", производившей контрафактные сигареты. Более того, Андрей Радченко на свадьбе присутствовал как сват Павлюка, ведь избранницей Софии Павлюк стал его сын Дмитрий Радченко, правда в 2025-м молодые развелись.

С президентом с самого начала – как началась карьера Илья Павлюка

Участие Ильи Павлюка в президентской команде формально началось еще до выборов в ВР и попадания в парламент партии "Слуги народа", куратором которой "Украинская правда" назвала бизнесмена. Так, в апреле 2019 года программа "Наші гроші" дала "расклад" предвыборной команды Владимира Зеленского на выборах президента, согласно которой одной из 4 групп влияния были некие "Регионы".

Утверждалось, что лидером этой команды, называемым в переписках "Илья Николаевич", и был Илья Павлюк, и при президентстве Януковича он "засветился" помощником нардепа Игоря Калетника. Главной задачей бизнесмена могли быть координация и финансы региональных представителей Зе-команды. Например, поиск физических лиц-предпринимателей со стабильным доходом и без долгов для пополнения через них избирательного фонда или контроль на местах.

"Через Павлюка проходит координация и финансы, но его фамилия не упоминается на сайте Зе-команды. Можно предположить, что его роль не афишируют намеренно. Большинство упоминаний Павлюка в СМИ относятся к периоду его деятельности у Януковича", — говорится в программе и подчеркивается, что в момент активного сотрудничества Павлюка с таможней ее официального возглавлял Игорь Калетник.

Вероятно, не обошлось без Ильи Павлюка и на парламентских выборах лета 2019 года. Возможно именно в награду за участие в них он и получил свой "приз" — кураторство над целой группой народных депутатов. Произошло это якобы в качестве элемента борьбы между Ринатом Ахметовым и президентской командой, когда из-под влияния донецкого бизнесмена вывели около 30 "слуг" из 117 якобы работавших на него парламентариев.

Илья Павлюк мог заниматься вопросами "теневого кураторства" этой группы, а внутри нее за координацию отвечали два человека: собственно его племянник, Максим Павлюк, на котором замыкались 20 "слуг", и его товарищ Сергей Тригубенко с оставшимися 10.

Отметим, что Максим Павлюк не раз делом доказывал свою преданность президенту, к примеру, выступил соавтором ряда знаковых законопроектов. Например, изменений в законодательство о прокуратуре, что усиливало влияние президента и генпрокурора, так как позволяло присваивать госранги работникам прокуратуры для поощрения их лояльности. Но главное, именно Максим Павлюк выступал соавтором законопроекта №12 414, изменения к которому фактически уничтожали независимость НАБУ и вызвали массовые протесты украинцев в июле 2025 года.

Наградой за это, вероятно, Максиму Павлюку послужил высокий пост заместителя Комитета ВР Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Иммунитет и рост влияния с запада на восток и юг, попытка "взять" налоговую – где работает Илья Павлюк

Кураторство над частью фракции "слуг" конечно неплохой политический актив, но не дает сам по себе финансовых преимуществ, которые Илья Павлюк, судя по последующим событиям, получил.

Так, как утверждал в 2021-м журналист Евгений Плинский, специализирующийся на расследованиях коррупции на таможне, когда СНБО ввел санкции против "королей контрабанды" Украины, в этот список не попал Павлюк и его партнеры. Тогдашний глава Таможенной службы Украины Павел Рябикин на прямой вопрос журналистов об Илье Павлюке заявил, что ему эта фамилия ничего не говорит.

Журналист же Влад Сидоренко утверждал, что попадание некоторых людей в список контрабандистов прямо "мотивировалось" Ильей Павлюком, вероятно, с целью избавиться от конкуренции.

Удар по конкурентам помог Илье Павлюку расширить свое влияние. К примеру, после выборов он смог "зайти" на Харьковскую таможню, что стало возможно благодаря союзу с "куратором" региональной таможни Вадимом Слюсаревым. Как и Павлюк, Вадим Слюсарев курировал Харьковщину в ходе президентских и парламентских выборов, и как утверждал все тот же Игорь Плинский, уже осенью 2019-го Илья Павлюк получил Харьковскую таможню. Любопытно, что по данным Плинского региональная таможня была нужна для контрабанды сигарет из РФ, и тут нельзя не вспомнить свадьбу дочери бизнесмена с сыном авторитета из окружения убитого главы ОПГ-производителя контрафактных сигарет в 2020-м году.

Что же касается Вадима Слюсарева, то о нем "Комментарии" подробно рассказывали в мае 2023 года, как он стал из генерала Госпогранслужбы фактически "теневым главой области", и может быть связан с РФ.

Вторым регионом, в котором по некоторым данным смог закрепиться Илья Павлюк, стала Одесская область, после того как называемые кураторами данного направления Вадим Альперин и Сеяр Куршутов попали в тот самый санкционный список СНБО.

Как утверждает одесское издание "Думская", интересы Павлюка на местной таможне якобы курирует лично председатель Одесского областного совета Георгий Диденко, муж нардепа от "СН" Юлии Диденко.

Но как известно, аппетит приходит во время еды, и Влад Сидоренко утверждает, что летом Илья Павлюк решил взять "главный приз" — кресло главы Государственной налоговой службы Украины. Якобы он курирует операцию по смене нынешнего главы ГНС Леси Карнаух, якобы руками Нонны Багнет, экс-директор Департамента экономического анализа, а по сути — одного из "кассиров" группировки нардепа Даниила Гетманцева.

Стал слишком независим – почему вспыхнул скандал вокруг Ильи Павлюка

Словом, такая быстрая и масштабная "подсветка" фигуры Ильи Павлюка не может быть случайной, и явно имела целью поднять скандал вокруг него. Правда цели и собственно инициаторы скандала, неизвестны.

По версии Телеграмм-канала Bankova, инициатором якобы выступает председатель парламента Давид Арахамия, который недоволен дисциплиной голосования, курируемой Павлюком группы нардепов, и "ценой" за нажатие кнопок. Чтобы изменить ситуацию спикер ВР решил воспользоваться одним из своих близких контактов – новый глава МВД Игорь Выговский как раз и организовал слив подробностей ДТП куратора "слуг". Будущие же "голоса" группы Ильи Павлюка будут нужны осенью для голосования за новых руководителей Минобороны и СБУ.

Другим возможным вариантом объяснения скандала может быть тот самый озвученный журналистом Владом Сидоренко план смены главы ГНС Леси Карнаух. Инициатором его журналист называет нардепа Даниила Гетманцева. При этом отметим, что нынешняя председатель налоговой считается в некотором роде человеком генпрокурора Руслана Кравченко. Сам же глава Офиса генпрокурора может ориентироваться на замглавы Офиса президента Олега Татарова, к 2023 году установившего жесткий контроль над правоохранительными органами страны.

Впрочем, в 2021-м году Влад Сидоренко утверждал, что Олег Татаров вместе с тогдашним главой ОП Украины Андреем Ермаком поддерживал как раз Илью Павлюка в борьбе с конкурентами через санкции СНБО. Но за 5 лет ситуация могла и измениться, или же куратор правоохранителей решил, что в его интересах оставить в ГНС нынешнего ее председателя. В таком случае, имея контроль над правоохранительными органами, Татарову было куда проще организовать "слив" о "пьяном ДТП" руками полиции.

Тем временем, Совет национальной безопасности и обороны Украины может пополнится скандальным назначением экс-вице-премьер министра по вопросам восстановления Алексея Кулебы, которого НАБУ подозревают в обогащении на миллионы гривен.