Ілля Павлюк: від «короля контрабанди» до співвласника «Слуг народу»

Рідко буває так, що звичайна ДТП може призвести до значних змін усередині тіньових фінансових потоків та політичних розкладів. Мабуть, останнім таким прикладом була аварія за участю автомобільного харківського бізнесмена Олександра Ярославського. 15 серпня трапилася звичайна аварія за участю двох нетверезих водіїв. Але наслідки цієї події можуть вплинути на фінансово-політичну стабільність у країні.

Ілля Павлюк. Фото: з відкритих джерел

Непересічна ДТП

У суботу, 23.59, "Українська правда" повідомила про ДТП за участю — Lexus LM350h, що сталася 4 годинами раніше, за кермом якого знаходився бізнесмен Ілля Павлюк, Ford Edge і Volkswagen Passat. За даними журналістів, сам бізнесмен та водій ще одного авто були п'яні. Павлюк намагався втекти з місця аварії, але його затримали.

Зазначимо, що сам заголовок новини "Тіньовий куратор нардепів від "Слуги народу" втік з місця ДТП" привертав до себе увагу та робив аварію явно непересічною подією. Буквально наступного ранку прес-служба поліції Вінницької області офіційно підтвердила цю інформацію, наголосивши на алкогольному сп'яніння двох учасників ДТП із трьох, у тому числі водія Lexus, яким за даними ЗМІ керував Ілля Павлюк, але конкретних прізвищ ніхто не називав.

Цікаво, що було заявлено про порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 286 КК України "Порушення правил дорожнього руху у нетверезому вигляді", а це, між іншим, позбавлення волі на строк до 3 років. Така блискавична реакція ЗМІ та поліції з дрібничним за українськими реаліями справою – ДТП із середніми тілесними ушкодженнями, зробила саму аварію та єдиного названого учасника явно непересічною подією.

Зауважимо, що хоча повних даних бізнесмена не називали, може йтися про Іллю Миколайовича Павлюка, бізнесмена з Чернівецької області, з яким за даними аналітичного сервісу YouControl у час були пов'язані близько 10 комерційних структур. Але, як очевидно із заголовка "Української правди", його основним досягненням був зовсім не цей легальний бізнес.

Король контрабанди з більш ніж 15-річним стажем

Новина про ДТП не дарма йшла у прив'язці з президентською партією "Слуга народу", оскільки вперше зв'язок прізвища "Павлюк" та даного партійного бренду у публічному доступі пролунав улітку 2020 року. Тоді екс-президент Грузії та одеський губернатор, а на той момент голова виконавчого комітету Нацради реформ Михайло Саакашвілі заявив, що у фракції "Слуги народу" є контрабандист, який заважає нормально працювати українській митниці. Більше того, він навіть назвав прізвище цієї людини – Павлюк.

Але тут треба сказати, що світоч українських реформ тоді трохи помилився, переплутавши члена фракції "Слуга народу" Максима Павлюка, з його дядьком Іллею Миколайовичем Павлюком, який давно заслужив скандальну репутацію . Особа останнього звучала в журналістських розслідуваннях ще взимку того ж року і що разюче стверджувалося, що "королем контрабанди" з мільйонними особистими доходами в доларах Павлюк став ще далекого 2011 року.

Так, видання Цензор.нет ще у 2011-му році розповідало історію викрадення якогось Іллі Павлюка, який курирував контрабанду у західних регіонах України. За свободу бізнесмена якийсь кримінальний авторитет із Чернівців на прізвисько "Казах" запросив та отримав 2 млн дол. і невдовзі після спроби їх витратити було затримано. Журналісти не пояснювали звідки у рідні бізнесмена опинилися 2 мільйони доларів, які під контролем УБОЗу були передані, чи точніше – вихоплені з рук викрадачами. Однак тимчасовий інтервал того, що сталося, збігався з історією всередині митних органів України та фігурою тодішнього голови Митної служби України Ігорем Калєтником.

За даними журналістів, у 1990-х роках Ілля Павлюк займався дрібним бізнесом з імпорту одягу та продуктів харчування, де й завів зв'язки на митниці. У цьому списку явно значився майбутній голова Митної служби України (з березня 2010 по лютий 2012-го) та нардеп 2 скликань Ігор Калєтнік. У 2007-2011 роках Ілля Павлюк був помічником народного депутата від забороненої нині КПУ Ігоря Калєтніка, а отже, був явно з ним знайомий і ймовірно користувався довірою. Не виключено, що на ґрунті останнього він і набув права стати куратором контрабандних потоків. Тим більше, що з 1995 по 2002 роки з річною перервою, Ігор Калєтнік працював саме на митницях західних регіонів країни.

2020-го року близькі зв'язки з Ігорем Калєтником та криміналом, щоправда, не західно-, а східно-українським, підтвердилися. Через 2 місяці після помилкової заяви Михайла Саакашвілі зі звинуваченнями у контрабанді нардепа Павлюка його дядько було ідентифіковано. Так, у вересні 2020 року Ілля Павлюк влаштував весілля своєї дочки Софії Павлюк ціною 2 мільйони доларів у п'ятизірковому стамбульському готелі Ciragan-Kempinski.

Як зазначив тоді сайт "Детектив-інфо", який спеціалізується на кримінальних розслідуваннях, серед учасників урочистостей були помічені Ігор Калєтнік, і такі собі Владислав Гельзін та Андрій Радченко, уродженці Донецька. Згідно з деякими даними, обидва вони свого часу могли бути наближеними до лідера однієї з ОЗУ Донецька Михайла Ляшка, він же "Миша Косой". Останній був убитий в окупованому Криму 2015 року, а до того був відомий як власник донецької тютюнової фабрики "Хамадей", яка виробляла контрафактні цигарки. Більше того, Андрій Радченко на весіллі був присутнім як сват Павлюка, адже обраницею Софії Павлюк став його син Дмитро Радченко, щоправда у 2025-му молодята розлучилися .

Із президентом із самого початку – як розпочалася кар'єра Ілля Павлюка

Участь Іллі Павлюка у президентській команді формально розпочалася ще до виборів до ВР та потрапляння до парламенту партії "Слуги народу", куратором якої "Українська правда" назвала бізнесмена. Так, у квітні 2019 року програма "Наш і грош " дала "розклад" передвиборчої команди Володимира Зеленського на виборах президента, згідно з якою однією з 4 груп впливу були деякі "Регіони".

Стверджувалося, що лідером цієї команди, званим у листуванні "Ілля Миколайович", і був Ілля Павлюк, і за президентства Януковича він "засвітився" помічником нардепа Ігоря Калєтніка. Головним завданням бізнесмена могли бути координація та фінанси регіональних представників Зе-команди. Наприклад, пошук фізичних осіб-підприємців зі стабільним доходом та без боргів для поповнення через них виборчого фонду чи контроль на місцях.

"Через Павлюка відбувається координація та фінанси, але його прізвище не згадується на сайті Зе-команди. Можна припустити, що його роль не афішують навмисно. Більшість згадок Павлюка у ЗМІ належать до періоду його діяльності у Януковича", — йдеться у програмі та наголошується, що в момент активної співпраці Павлюка з митницею її офіційного очолював Ігор Калєтнік.

Ймовірно, не обійшлося без Іллі Павлюка та на парламентських виборах літа 2019 року. Можливо саме в нагороду за участь у них він і отримав свій приз – кураторство над цілою групою народних депутатів. Сталося це нібито як елемент боротьби між Рінатом Ахметовим і президентською командою, коли з-під впливу донецького бізнесмена вивели близько 30 "слуг" із 117 парламентаріїв, які нібито працювали на нього.

Ілля Павлюк міг займатися питаннями "тіньового кураторства" цієї групи, а всередині неї за координацію відповідали дві особи: власне його племінник, Максим Павлюк, на якому замикалися 20 "слуг", і його товариш Сергій Тригубенко із 10, що залишилися.

Зазначимо, що Максим Павлюк неодноразово доводив свою відданість президенту, наприклад, виступив співавтором низки знакових законопроектів. Наприклад, змін до законодавства про прокуратуру, що посилювало вплив президента та генпрокурора, оскільки дозволяло надавати держранги працівникам прокуратури для заохочення їхньої лояльності. Але головне, саме Максим Павлюк виступав співавтором законопроекту №12 414, зміни до якого фактично знищували незалежність НАБУ та викликали масові протести українців у липні 2025 року .

Нагородою за це, ймовірно, Максиму Павлюку стала висока посада заступника Комітету ВР України з питань правоохоронної діяльності.

Імунітет та зростання впливу із заходу на схід та південь, спроба "взяти" податкову – де працює Ілля Павлюк

Кураторство над частиною фракції "слуг" звичайно непоганий політичний актив, але не дає сам собою фінансових переваг, які Ілля Павлюк, судячи з наступних подій, отримав.

Так, як стверджував 2021-го журналіст Євген Плінський, який спеціалізується на розслідуваннях корупції на митниці, коли РНБО ввела санкції проти "королів контрабанди" України, до цього списку не потрапив Павлюк та його партнери. Тодішній голова Митної служби України Павло Рябікін на пряме запитання журналістів про Іллю Павлюка заявив, що йому це прізвище нічого не каже.

Журналіст же Влад Сидоренко стверджував, що попадання деяких людей до списку контрабандистів прямо "мотивувалося" Іллею Павлюком, ймовірно, з метою позбутися конкуренції.

Удар конкурентів допоміг Іллі Павлюку розширити свій вплив. Наприклад, після виборів він зміг "зайти" на Харківську митницю, що стало можливим завдяки союзу з "куратором" регіональної митниці Вадимом Слюсарєвим. Як і Павлюк, Вадим Слюсарєв курирував Харківщину під час президентських та парламентських виборів, і як стверджував той самий Ігор Плінський, вже восени 2019-го Ілля Павлюк отримав Харківську митницю. Цікаво, що за даними Плінського, регіональна митниця була потрібна для контрабанди цигарок з РФ, і тут не можна не згадати весілля дочки бізнесмена з сином авторитету з оточення вбитого голови ОЗУ-виробника контрафактних сигарет у 2020-му році.

Що ж до Вадима Слюсарєва, то про нього "Коментарі" докладно розповідали у травні 2023 року , як він став із генерала Держприкордонслужби фактично "тіньовим главою області", і може бути пов'язаний із РФ.

Другим регіоном, у якому за деякими даними зміг закріпитися Ілля Павлюк, стала Одеська область, після того, як звані кураторами даного напряму Вадим Альперін і Сеяр Куршутов потрапили в цей список санкцій РНБО.

Як стверджує одеське видання "Думська", інтереси Павлюка на місцевій митниці нібито займається особисто головою Одеської обласної ради Георгієм Діденком, чоловіком нардепа від "СН" Юлією Діденко.

Але як відомо, апетит приходить під час їжі, та Влад Сидоренко стверджує, що влітку Ілля Павлюк вирішив взяти "головний приз" – крісло голови Державної податкової служби України. Нібито він займається операцією щодо зміни нинішнього голови ДПС Лесі Карнаух, нібито руками Нонни Багнет, екс-директор Департаменту економічного аналізу, а по суті одного з "касирів" угруповання нардепа Данила Гетьманцева.

Став надто незалежним – чому спалахнув скандал навколо Іллі Павлюка

Словом, таке швидке і масштабне "підсвічування" фігури Іллі Павлюка не може бути випадковим, і явно мала на меті підняти скандал навколо нього. Щоправда цілі та власне ініціатори скандалу невідомі.

За версією Телеграм-каналу Bankova , ініціатором нібито виступає голова парламенту Давид Арахамія, який незадоволений дисципліною голосування, яку курує Павлюк групи нардепів, і "ціною" за натискання кнопок. Щоб змінити ситуацію, спікер ВР вирішив скористатися одним зі своїх близьких контактів – новий голова МВС Ігор Виговський якраз і організував злив подробиць ДТП куратора "слуг". Майбутні "голоси" групи Іллі Павлюка будуть потрібні восени для голосування за нових керівників Міноборони та СБУ.

Іншим можливим варіантом пояснення скандалу може бути озвучений журналістом Владом Сидоренком план зміни голови ДПС Лесі Карнаух. Ініціатором його журналіст називає нардепа Данила Гетьманцева. При цьому зазначимо, що нинішня голова податкової вважається певною мірою людиною генпрокурора Руслана Кравченка. Сам же голова Офісу генпрокурора може орієнтуватися на заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який до 2023 року встановив жорсткий контроль над правоохоронними органами країни .

Втім, 2021-го року Влад Сидоренко стверджував, що Олег Татаров разом із тодішнім головою ВП України Андрієм Єрмаком підтримував якраз Іллю Павлюка у боротьбі з конкурентами через санкції РНБО. Але за 5 років ситуація могла й змінитись, або ж куратор правоохоронців вирішив, що в його інтересах залишити в ДПС нинішнього її голову. У такому разі, маючи контроль над правоохоронними органами, Татарову було набагато простіше організувати "злив" про "п'яну ДТП" руками поліції.

Тим часом Рада національної безпеки і оборони України може поповнитися скандальним призначенням екс-віце-прем'єр-міністра з питань відновлення Олексія Кулеби, якого НАБУ підозрюють у збагаченні на мільйони гривень.