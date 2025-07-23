В Украине проводят массовые акции протеста: что ответили в НАБУ

Украинцы во второй раз вышли на массовые протесты против скандального закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Тысячи людей в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Виннице, Тернополе, Одессе и других городах вышли на митинги, чтобы отменили скандальный закон.

В Украине проводит массовые акции протеста: что ответили в НАБУ

Нардеп от фракции "ЕС" Ярослав Железняк опубликовал видео с Банковой в Киеве, на котором видно, как тысячи людей у театра имени Ивана Франко скандируют разные лозунги.

Другой нардеп от той же фракции Алексей Гончаренко сообщил, что "на митинге немного полиции, но они стоят в толпе и ведут себя довольно спокойно".

И хотя президент Украины Владимир Зеленский сегодня в видеообращении анонсировал новый законопроект , который все же обеспечит независимость антикоррупционных органов, люди не расходятся, а некоторые активисты сообщают, что украинцы требуют, чтобы Владимир Зеленский немедленно созвал заседание Рады, был отменен предыдущий закон или проголосован новый.

Между тем, на официальном канале НАБУ появилось сообщение, что НАБУ и САП приветствуют инициативу Президента по подготовке законопроекта, направленного на укрепление системы правопорядка, обеспечение независимости антикоррупционных институций.

"НАБУ и САП готовы принять участие в обсуждении и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет соответствовать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для гарантирования справедливости в Украине.

Мы благодарны за конструктивный диалог и встречи, помогающие наладить совместную работу.

Мы убеждены, что сохранение независимости детективов и прокуроров, а также обеспечение принципа неотвратимости наказания, отражаемого законными приговорами суда, являются ключевыми условиями для эффективного расследования коррупционных преступлений и выполнения международных обязательств Украины.

НАБУ и САП сохраняют призыв к международным партнерам продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Мы продолжаем действовать исключительно в рамках закона, оставаясь открытыми для конструктивного диалога", – пишут в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ГУР предупредило, что может произойти на митингах.