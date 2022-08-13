"Ждем хорошие новости": в оккупированных Мелитополе и Мариуполе раздались мощные взрывы - что известно

В нескольких временно оккупированных городах Украины прогремели мощные взрывы. Об этом в своих официальных Telegram-каналах написали мэр Мелитополя Иван Федоров и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Пожар. Иллюстрация

По словам мэра Мелитополя в городе был слышен сильный взрыв.

"Седьмой день наши силы сопротивления не дают рашистам ни секунды покоя. Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города. Ждем хорошие новости", — пишет мэр Мелитополя.

Также взрыв прогремел и в оккупированном Мариуполе.

"Мариуполь. 15:40 взрыв, который слышал весь город. Все районы. Подробности – со временем. И да. Не без нас", — пишет Андрющенко.

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