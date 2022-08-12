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Территориальный компромисс с РФ возможен: Резников назвал вариант

Министр подчеркнул, что главная цель ВСУ - освобождение всех оккупированных территорий в пределах 1991 года

сегодня, 17:42 comments1219
Автор:

Кравцев Сергей
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Единственный территориальный компромисс, который возможен с Россией,  — это вывод её войск на границы 1991-го года. Других вариантов быть не может. Поэтому украинская армия последовательно будет деоккупировать все захваченные территории, включая аннексированный Крым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире "DR Denmark".

Территориальный компромисс с РФ возможен: Резников назвал вариант

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Резников подчеркнул, что задача номер один, которая стоит перед Украиной – это стабилизировать фронт, после чего Вооруженные силы Украины могут начинать контрнаступление на отдельных направлениях. Наступление необходимо украинской армии для того, чтобы освободить захваченные земли. Контрнаступление ждут украинцы в оккупации. Этого ждут союзники Украины и здесь важно понимать, в первую очередь, партнёрам, что украинцам нужно больше оружия, чтобы освободить Херсон, Мариуполь, Бердянск, Луганск, Донецк и, конечно же, Крым.

По мнению Алексея Резникова, говорить с Россией о компромиссах можно только тогда, когда Украина будет иметь стабильную поддержку союзников и понимать архитектуру безопасности на годы вперёд. 

При этом Резников отметил что, одного вывода российских войск с территории Украины недостаточно. Россияне должны заплатить за всю разрушенную инфраструктуру, за всех убитых украинцев, за те зверства, которые они устроили в XXI веке на территории другого суверенного государства.

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Источник: https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-almene-boliger-paa-christiania_330196
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