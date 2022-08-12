Территориальный компромисс с РФ возможен: Резников назвал вариант

Единственный территориальный компромисс, который возможен с Россией, — это вывод её войск на границы 1991-го года. Других вариантов быть не может. Поэтому украинская армия последовательно будет деоккупировать все захваченные территории, включая аннексированный Крым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире "DR Denmark".

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Резников подчеркнул, что задача номер один, которая стоит перед Украиной – это стабилизировать фронт, после чего Вооруженные силы Украины могут начинать контрнаступление на отдельных направлениях. Наступление необходимо украинской армии для того, чтобы освободить захваченные земли. Контрнаступление ждут украинцы в оккупации. Этого ждут союзники Украины и здесь важно понимать, в первую очередь, партнёрам, что украинцам нужно больше оружия, чтобы освободить Херсон, Мариуполь, Бердянск, Луганск, Донецк и, конечно же, Крым.

По мнению Алексея Резникова, говорить с Россией о компромиссах можно только тогда, когда Украина будет иметь стабильную поддержку союзников и понимать архитектуру безопасности на годы вперёд.

При этом Резников отметил что, одного вывода российских войск с территории Украины недостаточно. Россияне должны заплатить за всю разрушенную инфраструктуру, за всех убитых украинцев, за те зверства, которые они устроили в XXI веке на территории другого суверенного государства.

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