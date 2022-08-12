СБУ установила соратника Кадырова, который лично участвовал в зверствах на Киевщине

Украинские спецслужбы установили личность очередного российского военного из Чечни, который был одним из тех, кто поощрял и совершал зверства, издевательства над мирными гражданами, находясь в поселке Бабинцы Бучанского района на Киевщине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Бисаев и Кадыров. Фото: из открытых источников

Преступником оказался командир мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) Росгвардии по чеченской республике "Ахмат" — Бисаев Анзор Саладиевич. Бисаев имеет большие привилегии, так как входит в круг, приближенных к Кадырову лиц.

Одно из зверств "кадыровца" в том, что в начале марта он вместе с другими боевиками ворвался в один из домов, где похитил подростка. Бисаев лично принимал участие в пытках, у парня пытались узнать, где находятся ВСУ, были ли украинские военные в этой местности.

После того, как Киевская область была деоккупированна и враг отступил, Бисаев сбежал в Россию. СБУ известно, что преступник сейчас находится в России, скрываясь от наказания, которое его ждет в Украине. Анзору Бисаеву объявлено о подозрении, продолжаются мероприятия по привлечению его к ответственности.

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