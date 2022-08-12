Прекратится ли ядерный шантаж со стороны России после заседания ООН – почему право вето РФ в Совбезе незаконно

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН, которое Россия созвала из-за обстрелов Запорожской АЭС в захваченном ей Энергодаре якобы со стороны украинских военных. Эксперты оценили для издания "Комментарии" итоги заседания, а также пояснили, почему РФ не место в Совбезе ООН не только из-за агрессии против Украины.

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

Россия использует ЗАЭС для ядерного шантажа не только Украины, но и Европы

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что прозвучали вполне ожидаемые заявления сторон, которые противоречат друг другу в корне.

"Россия, которая еще ни разу не признала свою ответственность, традиционно голословно обвиняет во всём Украину, Украина с весомыми аргументами – Россию. На ЗАЭС уже произошел ряд инцидентов, ряд обстрелов, но российская сторона упорно делает вид, что она тут ни при чем, – отмечает эксперт. – При этом отказывается поддерживать предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС ".

Постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя, несмотря на свой дипломатический статус, не преминул оскорбить украинского дипломата Сергея Кислицу. И это, подчеркивает Максим Яли, истинное лицо российской "дипломатии".

По мнению политолога, ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. И призыв гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси предоставить доступ миссии к Запорожской АЭС, скорее всего, останется без ответа.

"Россия использует ЗАЭС для ядерного шантажа не только Украины, но и Европы. Цель усадить официальный Киев за стол переговоров с Москвой – и вынудить пойти на территориальные уступки. Удовлетворив не только выдвинутые в Стамбуле требования, но и прочие российские "хотелки". Так, если РФ удастся провести псевдореферендумы на части Запорожской и Херсонской областей, она будет настаивать, чтобы Украина согласилась отказаться и от этих территорий, – прогнозирует Максим Яли. – Ситуация патовая. Наблюдаем ее на протяжении почти полугода. Всё будет решаться на поле битвы. И лишь, когда одна из сторон продемонстрирует существенные успехи, могут начаться какие-либо переговоры. Пока же РФ и далее будет шантажировать мир ядерным Апокалипсисом".

Мир не должен дальше мириться с тем, что место постоянного члена Совета Безопасности ООН неправомерно занимают преступники

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин акцентирует, что постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя уже неоднократно был пойман на продвижении специальных операций российских спецслужб по дезинформированию с высокой трибуны ООН.

"С первых дней широкомасштабной агрессии он регулярно озвучивает тезисы, которые готовят ему в Службе внешней разведки (СВР) РФ. Но дело в том, что его там вообще не должно быть, – отмечает эксперт. – Россия присутствует в Совете Безопасности ООН в результате обмана и коррупционных сделок, которые имели место еще 24 декабря 1991 под руководством президента РФ Бориса Ельцина. Он тогда фактически официально представил всему миру "Российскую Федерацию" как новое имя "СССР", а затем "СССР" продолжило заседать в ООН под новым именем "Российская Федерация". Постоянный представитель СССР при Совбезе ООН Юлий Воронцов просто заменил табличку и стал представителем России. Но, с юридической точки зрения, Россия – это не СССР, а лишь одна из 15 входивших в него республик – РСФСР".

Дмитрий Золотухин напоминает, что Ельцин сообщил тогдашнему генсеку ООН – Хавьеру Пересу де Куэльяру, в письме 24 декабря 1991 года, что теперь "Россия будет вместо СССР". Но никаких прав и полномочий он на это не имел, уверен эксперт.

"Ведь Советский Союз не сменил свое название на Российская Федерация, а вообще прекратил существование. Что было совершенно четко и недвусмысленно закреплено в Соглашении о создании Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение) от 8 декабря 1991 года: "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование". В соглашении было указано: "С момента подписания настоящего Соглашения на территориях подписавших его государств не допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего Союза ССР". Это было ратифицировано парламентами всех стран-подписантов, в том числе Украиной и РСФСР. А 25 декабря 1991 г. именно РСФСР, а не СССР законом № 2094-I сменила свое название на "Российская Федерация". В то время как СССР прекратил свое существование в 1991 году", – акцентирует Дмитрий Золотухин.

Об этом, продолжает он, было точно известно президенту РСФСР Борису Ельцину, который собственноручно подписал "Беловежское соглашение". Но одной рукой Ельцин подписал факт распада СССР, а другой – письмо генсеку ООН, что СССР – превратился в Россию. Другими словами – он всех обманул, констатирует эксперт.

Он продолжает:

"Сегодня Россия не только незаконно находится в СБ ООН, но и использует этот статус для прикрытия развязывания агрессивной войны против Украины, блокируя любые конструктивные документы. Мир не должен дальше мириться с тем, что место постоянного члена Совета Безопасности ООН неправомерно занимают преступники. Такая ситуация уже случалась. Генеральная Ассамблея фактически признала, что с 1949 по 1971 год в Совете Безопасности место постоянного члена также неправомерно занимали представители правительства Чан Кайши (Китайская республика). 25 октября 1971 г., Генеральной ассамблеей ООН, была принята Резолюция #758 "Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в ООН". Эта резолюция создала важный правовой прецедент: Генеральная Ассамблея на основании ст. 18 Устава ООН двумя третями голосов имеет право решать, кто именно может представлять постоянного члена Совета Безопасности в ООН".

Сейчас, уверен Дмитрий Золотухин, должно произойти то же самое. Генассамблее, подчеркивает он, следует проголосовать соответствующую резолюцию – и признать, что правительство Российской Федерации не имеет права представлять СССР в ООН, потому что СССР прекратил свое существование еще в 1991 году. После чего Совбезе осталось только четыре постоянных члена (Франция, США, Китай и Великобритания), а Небензя, или кто либо другой на его месте, не имеет права представлять там Россию.

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