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Россия ответила на призыв демилитаризации Запорожской АЭС

В РФ заявили, что "защищают" Запорожскую АЭС от атак

сегодня, 07:50 comments1358
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия отказывается поддерживать предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции. Как передает портал "Комментарии", такую позицию Москвы озвучил Постпред России при ООН Василий Небензя, пишет российский "Интерфакс".

Россия ответила на призыв демилитаризации Запорожской АЭС

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Василий Небензя отметил, что, если принять предложение о демилитаризации, то это может привлечь к тому, что на ЗАЭС могут проникнуть другие люди. При этом неясно, с какой целью они захотят проникнуть на объект. 

Далее постпред РФ при ООН озвучил пропагандистский тезис о защите Запорожской АЭС российскими войсками, что вообще не вкладывается в логику действий. Ведь до оккупации части территорий Украины не возникало абсолютно никаких проблем с защитой ЗАЭС от выдуманных угроз самими же оккупантами.

Во время заседания Совбеза ООН США потребовали от России создать на ЗАЭС демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ. Это можно достигнуть только, если вывести российские войска с объекта.                                                                   

Идею США поддержал постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Он заявил, что Киев требует от России вывести свои войска из ЗАЭС, разминировать объект и немедленно допустить на территорию ЗАЭС миссию под руководством МАГАТЭ.

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Источник: https://www.interfax.ru/world/856316
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