Россияне не возьмут ни Бахмут, ни Северск: на Банковой назвали причину

Те темпы продвижения российских войск, которые они демонстрируют сейчас, показывают, что им не суждено оккупировать ни Северск, ни Бахмут. Не получится россиянам захватить и другие крупно населенные города Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Темпы, масштабы и цена за это продвижение таковы, что они не позволят взять Бахмут, Северск и другие города", – заявил Арестович.

По его прогнозу, лучший исход для российских захватчиков – это подойти к этим городам максимально близко, но взять их, установив полный контроль, как это было в случае с Северодонецком и Лисичанском Луганской области, точно не получится.

Стоит напомнить, что в обновленном отчете Генштаба ВСУ говорилось, что российские войска имели частичный успех в продвижении в сторону Бахмута. Сейчас россияне делают все возможное, чтобы закрепиться у новых позиций, откуда вновь продолжать продвижение. Россия активно обстреливает Бахмут, не жалеет артиллерии.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "DR Denmark" заявил, что территориальный компромисс с Россией возможен, но он вряд ли понравится Кремлю. Речь идет о том, чтобы прийти к согласию, что Украина имеет те границы, которые признал весь мир в 1991 году. Другой формат Киев никогда не устроит. Крым, Донецк, Луганск, Мариуполь – это Украина.

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