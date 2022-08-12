Эксперты рассказали, почему 9 августа произошёл перелом в войне, которого все так ждали

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", еще 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. С того времени не прекращаются разговоры о том, что произошедшее может означать тот самый перелом в войне, о котором так давно говорят военные эксперты, да и сами военные. Может ли быть, что после произошедшего Украина перехватит инициативу в войне, ведь раньше о взрывах в аннексированном Крыму не могло быть и речи? Своим мнением на этот счет поделились эксперты.
ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook
Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко отмечает, что, если говорить о произошедшем в Новофедоровке, то у Украины действительно получилось интересно постебаться с врага. Но немногие заметили основное.
Он добавляет, теперь мы будем бить по российским тылам, скоплениям, штабам, когда мы захотим и где захотим. Мы уже давно это делаем. Но сейчас это стало слишком очевидно. Это коренной перелом в войне, уверен Бобыренко.
Нардеп "Слуги народа" Егор Чернев называет произошедшее в Новофедоровке прекрасной хрестоматийной комбинацией от нашего командования. Сначала заманили орков с востока и юга Украины на правый берег Днепра. Затем вынесли мосты. Затем покрошили российскую ПВО и РЭБ. И вот, вишенка на торте – "хлопок" на военном аэродроме в Саках. Главная база российской авиации в Крыму.
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Олег
сегодня, 16:38
Пройде не менше року перш ніж вони посиплються. Удав доооооовгий. Тож до голови ще не скоро дійде, що хвоста рубаюсь. А м`яса у раши дуже багато, як и зброї для цього м`яса.