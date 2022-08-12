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Эксперты рассказали, почему 9 августа произошёл перелом в войне, которого все так ждали

Россияне уже сами поняли, что теперь о наступлении придется забыть

сегодня, 16:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", еще 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. С того времени не прекращаются разговоры о том, что произошедшее может означать тот самый перелом в войне, о котором так давно говорят военные эксперты, да и сами военные. Может ли быть, что после произошедшего Украина перехватит инициативу в войне, ведь раньше о взрывах в аннексированном Крыму не могло быть и речи? Своим мнением на этот счет поделились эксперты.

Эксперты рассказали, почему 9 августа произошёл перелом в войне, которого все так ждали

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Теперь мы будем бить по российским тылам, скоплениям, штабам, когда мы захотим и где захотим

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко отмечает, что, если говорить о произошедшем в Новофедоровке, то у Украины действительно получилось интересно постебаться с врага. Но немногие заметили основное.

"Старшие 45 лет помнят, как нас учили в еще советской школе: Сталинград – эта начало коренного перелома в Великой Отечественной войне. Вот. Там же Красная армия перехватила инициативу у Вермахта. Ну, а после Курской дуги уже окончательно оказалось – Красная армия будет теперь решать, где и когда она будет наступать. Это называется перехватить стратегическую инициативу. И вот мы ее перехватили. Теперь не будем прятать наши самолеты от возможных ударов – теперь это будет делать враг", – отметил эксперт.

Он добавляет, теперь мы будем бить по российским тылам, скоплениям, штабам, когда мы захотим и где захотим. Мы уже давно это делаем. Но сейчас это стало слишком очевидно. Это коренной перелом в войне, уверен Бобыренко.

"Война пересекла свой экватор. Теперь вопрос, когда именно посыплется Вермахт, то есть, российская армия. Пока это вопрос времени. У врага осталось два козыря: либо ужаснуть тактическим ядерным оружием для страха, либо объявлять на россии мобилизацию. И первый и второй шаги для режима путина – плохие", – отметил политолог.

Это только начало новой реальности для россиян

Нардеп "Слуги народа" Егор Чернев называет произошедшее в Новофедоровке прекрасной хрестоматийной комбинацией от нашего командования. Сначала заманили орков с востока и юга Украины на правый берег Днепра. Затем вынесли мосты. Затем покрошили российскую ПВО и РЭБ. И вот, вишенка на торте – "хлопок" на военном аэродроме в Саках. Главная база российской авиации в Крыму.

"И это только начало новой реальности для россиян. Очень советую возвращаться к своим Клязьмам, пока мост цел. И убрать после себя в Крыму не забудьте, орки. Визит на Тайвань Нэнси Пелоси был сигналом в том числе и для путина, что правила в мире меняются. И, что теперь Украина получит от США все, что потребуется без оглядки на Кремль. Но путин не понял. Что ж, мы объяснили ему все по пальцам. И будем объяснять столько, сколько понадобится. Пока не дойдет", – высказал нардеп.

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Обсуждения

Олег

сегодня, 16:38

Пройде не менше року перш ніж вони посиплються. Удав доооооовгий. Тож до голови ще не скоро дійде, що хвоста рубаюсь. А м`яса у раши дуже багато, як и зброї для цього м`яса.


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