Байден и Си Цзиньпин намерены встретиться: почему это важно – о чем будут говорить

Китайские официальные лица готовят визит лидера Китая Си Цзиньпина в Юго-Восточную Азию и встречу лицом к лицу с президентом США Джо Байденом в ноябре, сообщает The Wall Street Journal. Чего ожидать от этой встречи, если она состоится? Есть ли вероятность, что США и КНР наладят отношения? Возможно ли, что Китай займет более внятную позицию касательно российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Си Цзиньпин и Байден. Фото: из открытых источников

Речь на встрече будет скорее касаться определения "красных линий" и экономической конкуренции в Юго-Восточной Азии и Океании

Ассоциированный аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, эксперт по Восточной Азии Алексей Живора считает, что ожидать нормализации отношений между КНР и США не стоит.

"Оба лидера и без того поддерживают регулярный телефонный контакт. Подобная встреча будет скорее сигналом мира о возвращении Китая в обычные экономические отношения после трех лет жестких ковидных ограничений. Почему это важно для Си? Ибо текущие прогнозы роста экономики КНР варьируются от 3,3% до 4% в год – самый низкий темп за последние 40 лет. Соответственно, это возможность послать сигнал, что Китай возвращается в норму, а экономические связи восстанавливаются", – поясняет аналитик.

Юго-Восточная Азия выбрана для турне не случайно, уверен он.

"Китай является крупнейшим торговым партнером для большинства стран в регионе. Этот факт, в свою очередь, позволяет КНР всё больше влиять на внутреннюю политику некоторых государств и продвигать, в том числе, собственные геополитические интересы. Так, в частности, в конце марта этого года новости о возможном открытии военной базы в непосредственной близости к Австралии на Соломоновых островах вызывали огромный международный скандал. Для США и их союзников подобное развитие событий недопустимо, поскольку собственно будет означать постепенное вытеснение их из региона, через который проходят крупнейшие морские пути мира – от которых напрямую зависит экономическое развитие Китая (в частности, большинство энергоресурсов КНР все еще импортирует именно таким образом). Что, в свою очередь, приведет к потере США реальных рычагов влияния на вторую экономику мира в ряде вопросов (касающихся Украины и Тайваня в том числе). Соответственно, – отмечает Алексей Живора, – речь на встрече будет скорее касаться определения "красных линий" и экономической конкуренции в Юго-Восточной Азии и Океании".

Анонс самой встречи сейчас является довольно дерзким шагом, считает эксперт. Дело в том, поясняет он, что этой осенью ожидается 20-й съезд китайской компартии – событие, на котором будет избираться следующий генсекретарь ЦК КПК. А именно эту должность занимает Си Цзиньпин. Соответственно, констатирует Алексей Живора, это сигнал того, что переизбрание Си на третий срок – чего не случалось со времен Мао Цзэдуна – уже гарантировано.

На встрече Байдена и Си Цзиньпина однозначно будет поднят вопрос России

По мнению политолога, сооснователя консалтинговой компании Good Politics Максима Джигуна, если встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоится, это будет символом того, что мир не хочет большей войны, чем та, что сейчас идет в Украине.

официальные Вашингтон и Пекин понимают, что давать сейчас старт более глобальным кризисам, прибегать к вероятным военным провокациям – точно не стоит", – поясняет политолог. "На глобальном уровне это будет означать, что даже в период кризиса (пожалуй, наибольшего за последние годы) между Штатами и Китаем после визита 2-3 августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань

Он отмечает, что тем, которые могут обсуждать Байден и Си Цзиньпин очень много. Тем более, что их страны считают друг друга основными оппонентами и угрозой.

"Среди основных тем – вопросы торгово-экономических взаимоотношений, взаимосдерживания ядерного потенциала. Однозначно будет поднять вопрос России, – считает Максим Джигун. – Тут имеются серьезные расхождения. Китай, который довольно осторожно говорил о российско-украинской войне, недавно дал довольно провокативный комментарий устами посла КНР в Москве. Было заявлено, что именно США виноваты в войне, которая продолжается в Украине. И это серьезный меседж. И повод для разговора. Думаю, задача Штатов – как минимум очертить "красные линии", которые китайцам переходить не стоит. В том числе в своих обвинениях в адрес Вашингтона".

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