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ВСУ уничтожили российский пункт управления и склад боеприпасов в Николаевской области: подробности

ВСУ дают достойный отпор противнику

сегодня, 15:06
Автор:

Денис
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В Оперативном командовании "Юг" сообщили оперативную обстановку на юге Украины по состоянию на 13:00 14 июля. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили российский пункт управления и склад боеприпасов в Николаевской области: подробности

ВСУ

Обстановка в южной операционной зоне напряженная и динамичная. Враг продолжает коварную тактику ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов в тыловых районах наших войск и вдоль линии столкновения. 

"Нашими подразделениями нанесены 4 точных удара по вражески целям на Николаевщине. Как следствие, уничтожен пункт управления и склад боеприпасов противника в Снегиревском и Баштанском районах", — ОК "Юг". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Сегодня ночью ВСУ спросят их за Винницу, Николаев и Харьков": в ОП прокомментировали удар по Виннице. Арестович отреагировал на ракетный удар рф. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

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Источник: https://www.facebook.com/okPivden
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