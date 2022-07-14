ВСУ уничтожили российский пункт управления и склад боеприпасов в Николаевской области: подробности

В Оперативном командовании "Юг" сообщили оперативную обстановку на юге Украины по состоянию на 13:00 14 июля. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ

Обстановка в южной операционной зоне напряженная и динамичная. Враг продолжает коварную тактику ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов в тыловых районах наших войск и вдоль линии столкновения.



"Нашими подразделениями нанесены 4 точных удара по вражески целям на Николаевщине. Как следствие, уничтожен пункт управления и склад боеприпасов противника в Снегиревском и Баштанском районах", — ОК "Юг".

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