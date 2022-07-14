"Сегодня ночью ВСУ спросят их за Винницу, Николаев и Харьков": в ОП прокомментировали удар по Виннице

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отреагировал на ракетный обстрел Винницы. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Ракетный удар по Виннице. Фото: ГЧСЧ

"Стрельба крылатыми ракетами по центру города днём — это не просто нарушение правил войны. Это отрицание логики и завоеваний цивилизации, как таковой", — пишет Арестович.

Также Арестович заявил, что путинский режим будет прикончен на поле боя.

"Путинский режим будет прикончен на поле боя, других способов покончить с ним не существует. А убьёт его роль, которую они себе выбрали сами — анти-цивилизации", — Арестович.

Также советник главы ОП добавил, что "сегодня ночью ВСУ спросят их за Винницу, Николаев и Харьков".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ракетный удар по Виннице: число погибших и раненых продолжает расти. За помощью в медицинские учреждения уже обратились около 90 потерпевших. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что уничтожили врага за считанные минуты: спецназ Нацвардии устроил засаду на россиян в Донецкой области (ВИДЕО). Спецназ НГУ уничтожил передовые группы наблюдения россиян. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что страна-убийца и террорист: Зеленский отреагировал на ракетный удар по Виннице и рассказал подробности (ВИДЕО). Россия направляет ракеты по гражданским объектам. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что россияне разгоняют фейк об уничтожении HIMARS с видео и фото: подробности. Противник пытается выдать уничтоженный грузовик Oshkosh за HIMARS.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!