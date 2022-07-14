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"Сегодня ночью ВСУ спросят их за Винницу, Николаев и Харьков": в ОП прокомментировали удар по Виннице

Арестович отреагировал на ракетный удар рф

сегодня, 14:15 comments1477
Автор:

Денис
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Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отреагировал на ракетный обстрел Винницы. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале. 

"Сегодня ночью ВСУ спросят их за Винницу, Николаев и Харьков": в ОП прокомментировали удар по Виннице

Ракетный удар по Виннице. Фото: ГЧСЧ

"Стрельба крылатыми ракетами по центру города днём — это не просто нарушение правил войны. Это отрицание логики и завоеваний цивилизации, как таковой", — пишет Арестович. 

Также Арестович заявил, что путинский режим будет прикончен на поле боя. 

"Путинский режим будет прикончен на поле боя, других способов покончить с ним не существует. А убьёт его роль, которую они себе выбрали сами — анти-цивилизации", — Арестович. 

Также советник главы ОП добавил, что "сегодня ночью ВСУ спросят их за Винницу, Николаев и Харьков".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ракетный удар по Виннице: число погибших и раненых продолжает расти. За помощью в медицинские учреждения уже обратились около 90 потерпевших. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что уничтожили врага за считанные минуты: спецназ Нацвардии устроил засаду на россиян в Донецкой области (ВИДЕО). Спецназ НГУ уничтожил передовые группы наблюдения россиян. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что страна-убийца и террорист: Зеленский отреагировал на ракетный удар по Виннице и рассказал подробности (ВИДЕО). Россия направляет ракеты по гражданским объектам. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что россияне разгоняют фейк об уничтожении HIMARS с видео и фото: подробности. Противник пытается выдать уничтоженный грузовик Oshkosh за HIMARS. 



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Источник: https://t.me/O_Arestovich_official
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:20

Що ж, це розумно. Ізраїль завжди відповідає по ворогу на його території. Тільки Україну використовують як інструмент. Ще і Зе-вирок, ніби співчуває, але діє на шкоду, аби тільки про себе нагадати. Своїм одноманітним співчуттям, без розумних дій, тільки безвольних рабів-скіглиїв та прохачів, звиклих бути вічно постраждалими виховує.

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