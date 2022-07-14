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Страна-убийца и террорист: Зеленский отреагировал на ракетный удар по Виннице и рассказал подробности (ВИДЕО)

Россия направляет ракеты по гражданским объектам

сегодня, 12:11 comments1091
Автор:

Денис
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар россиян по центру Винницы. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале. 

Страна-убийца и террорист: Зеленский отреагировал на ракетный удар по Виннице и рассказал подробности (ВИДЕО)

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Как сообщил президент, в результате ракетного обстрела уже известно о погибших и раненых. Среди погибших — маленький ребёнок. 

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?", — Зеленский. 

Также президент Украины добавил, что россия — это страна убийца и террорист. 

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official
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