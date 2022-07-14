Страна-убийца и террорист: Зеленский отреагировал на ракетный удар по Виннице и рассказал подробности (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар россиян по центру Винницы. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Как сообщил президент, в результате ракетного обстрела уже известно о погибших и раненых. Среди погибших — маленький ребёнок.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?", — Зеленский.

Также президент Украины добавил, что россия — это страна убийца и террорист.

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