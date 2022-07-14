Россия ударила ракетами по торговому центру в Виннице – очень много погибших: подробности

Российские оккупанты нанесли серию ракетных ударов по Виннице, одна из ракет попала по центральной части города. Граждан просят позаботится о себе и не покидать укрытия. Очевидцы рассказывают, что одна из ракет попала в торговый центр, который расположен в центре города. Уже подтверждена информация о том, что есть погибшие. Количество погибших и травмированных уточняется. Как передает портал "Комментарии", официальная информация о взрывах появилась в Telegram-канале Винницкого городского совета.

Винницкие СМИ также сообщают о звуках взрывов в городе, перед этим местные жители заметили пролет ракеты.

Над городом заметно густой столб дыма.

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