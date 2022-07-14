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Россия ударила ракетами по торговому центру в Виннице – очень много погибших: подробности

С места сообщают, что слышали от двух до четырех взрывов

сегодня, 11:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оккупанты нанесли серию ракетных ударов по Виннице, одна из ракет попала по центральной части города. Граждан просят позаботится о себе и не покидать укрытия. Очевидцы рассказывают, что одна из ракет попала в торговый центр, который расположен в центре города. Уже подтверждена информация о том, что есть погибшие. Количество погибших и травмированных уточняется. Как передает портал "Комментарии", официальная информация о взрывах появилась в Telegram-канале Винницкого городского совета.

Россия ударила ракетами по торговому центру в Виннице – очень много погибших: подробности

Винницкие СМИ также сообщают о звуках взрывов в городе, перед этим местные жители заметили пролет ракеты.

Над городом заметно густой столб дыма.

Новость дополняется…

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ разбили пункты управления и посадочную площадку оккупантов. Противник попробовал дать "ответ" в Херсонской области, но безрезультатно. 

Также издание "Комментарии" сообщало – в Николаеве мощные взрывы – Россия ударила по гражданским объектам. 

Ранее "Комментарии" писали – генерал-майор Марченко подтвердил готовность ВСУ нанести удар по Крымскому мосту.




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