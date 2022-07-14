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Россияне разгоняют фейк об уничтожении HIMARS с видео и фото: подробности

Противник пытается выдать уничтоженный грузовик Oshkosh за HIMARS

сегодня, 11:23
Автор:

Денис
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Оккупанты распространяют фейки о якобы уничтожении HIMARSов. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Россияне разгоняют фейк об уничтожении HIMARS с видео и фото: подробности

Американские комплексы HIMARS. Фото: LOCKHEED-MARTIN

Сообщается, что в пророссийских пабликах быстро распространяется новость о якобы уничтожении РСЗО HIMARS. К публикации прилагаются фото и видео.

Как оказалось, противник пытается выдать уничтоженный грузовик Oshkosh за HIMARS. 

"Во время боев за Северодонецк и Лисичанск был потерян грузовик M1083A1P2 MTV и гаубица М777. Такое случается на войне, но русня не была бы русней, если бы не попыталась вытащить из этой "победы" максимум", — пишет СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что усталость от войны берет свое – как заставить Запад оказывать Украине еще больше поддержки. Кремль пытается сделать все возможное, чтобы обещания Украине предоставить военную и финансовую помощь так и остались нереализованными. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что еще одна страна-изгой признала "ЛДНР": во что играет Россия, как может поступить Иран. Еще одна страна-изгой признала "ЛДНР": во что играет Россия, как может поступить Иран. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщали о том, что в РФ рассматривают два варианта, как действовать на фронте, в их числе и "жесты доброй воли". Война России с Украиной: оккупанты понесут потери и готовятся к отступлению. Читайте об этом в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Белом доме отреагировали на заявления конгрессменки Спартц об Украине. Администрация Байдена ответит на запрос Спартц. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR1Dk6-X4GZMLEAJS4Ckq4M1ryXVlshUMAdIsFdL8CHGJOHznMtSE3HkCHs
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