Усталость от войны берет свое – как заставить Запад оказывать Украине еще больше поддержки

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Кравцев Сергей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 13 июля, выступил с пламенной речью о поддержке Украины во время выступления в Европарламенте. Подчеркнул, что западные страны "должны перестать жаловаться, сделать шаг вперед и оказать существенную поддержку" Украине, которая платит страшную цену – жизнями – за желание быть свободной и демократической. Достаточно ли Запад прозрел, чтобы оказывать нам еще более мощную поддержку? Или мы видим уже признаки "усталости" Западного мира от российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: DW
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:
Последние скандалы, которые активно развиваются сейчас в информационном пространстве мира, отражение этих подходов, считает политолог.
При этом, продолжает он, россия пытается задействовать в этих процессах непосредственно западных политиков, которые должны критиковать военную помощь для Украины изнутри.
Главные угрозы, по словам эксперта – экономический кризис, повышение цен та топливо и другие энергоресурсы, которые так или иначе связаны с войной и наложенными из-за нее на страну-агрессора санкции.
Кандидат политических наук Дмитрий Гаврилюк акцентирует, что любая сознательная, с признаками политического реализма, поддержка Украины со стороны цивилизованного Запада сейчас как никогда важна и актуальна. При этом, отмечает он, среди стран нет общности касательно методов давления на россию и всеобъемлющей помощи Украине.
По мнению Дмитрия Гаврилюка, речь Столтенберга важна с точки зрения политико-идеологической трансформации НАТО. Ведь некоторые страны Альянса, отмечает эксперт, еще не вывели из своей условной кровеносной системы вирус "мюнхенского сговора" и не развеяли иллюзию о "цивилизованной россии".
Столтенберг прав в том, что россия не является, не была и не будет договороспособной страной, отмечает эксперт. И напоминает, что это заметил еще легендарный немецкий канцлер Бисмарк, к которому в нынешнем немецком политикуме, увы, не особо прислушиваются.
В то же время, он напоминает слова бывшего премьера Израиля, Голды Мейер, которая была уроженкой Киева: "Никому, кроме вас, ваша страна не нужна, никто кроме вас ее настоящему не будет развивать". Суть в том, объясняет эксперт, что лишь долгосрочное сопротивление Украины российской агрессии, называние вещей своими именами в западной политике (отдельные элементы которой летают в фантазиях в поисках оптимальной позиции политической камасутры с россией и ее "правителем"), будут способствовать тому, что Запад станет более мощно поддерживать Украину. Соответственно, приближая падение российской недоимперии.
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