Усталость от войны берет свое – как заставить Запад оказывать Украине еще больше поддержки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 13 июля, выступил с пламенной речью о поддержке Украины во время выступления в Европарламенте. Подчеркнул, что западные страны "должны перестать жаловаться, сделать шаг вперед и оказать существенную поддержку" Украине, которая платит страшную цену – жизнями – за желание быть свободной и демократической. Достаточно ли Запад прозрел, чтобы оказывать нам еще более мощную поддержку? Или мы видим уже признаки "усталости" Западного мира от российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: DW

На данный момент все попытки изменить глобальные подходы западных государств для россии не выглядят успешными

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"Сохранение поддержки со стороны "Запада" — сложный вопрос. Необходимо учитывать, что в россии тоже прекрасно понимают значение западной помощи для Украины. В первую очередь – современным оружием. Оно уже действует и дает результат на фронте. Соответственно, сейчас россия всеми средствами пытается эту помощь остановить или затормозить".

Последние скандалы, которые активно развиваются сейчас в информационном пространстве мира, отражение этих подходов, считает политолог.

При этом, продолжает он, россия пытается задействовать в этих процессах непосредственно западных политиков, которые должны критиковать военную помощь для Украины изнутри.

"Главная цель подобных действий – дискредитация поддержки Украины как "коррумпированной" и "слабой страны". В этом направлении осуществляется системная работа как в США, так и в странах ЕС, – отмечает Петр Олещук. – Очевидно, эти темы будут пытаться "качать" и далее, и от их успешности будет зависеть сохранение поддержки для Украины".

Главные угрозы, по словам эксперта – экономический кризис, повышение цен та топливо и другие энергоресурсы, которые так или иначе связаны с войной и наложенными из-за нее на страну-агрессора санкции.

"Естественно, эту тему тоже будут использовать для осуществления психологического давления на "Запад". Но на данный момент все попытки изменить глобальные подходы западных государств для россии не выглядят успешными", – констатирует эксперт.

Лишь долгосрочное сопротивление Украины российской агрессии будут способствовать тому, что Запад станет более мощно поддерживать Украину

Кандидат политических наук Дмитрий Гаврилюк акцентирует, что любая сознательная, с признаками политического реализма, поддержка Украины со стороны цивилизованного Запада сейчас как никогда важна и актуальна. При этом, отмечает он, среди стран нет общности касательно методов давления на россию и всеобъемлющей помощи Украине.

"К сожалению, это правда, которая должна быть известна всем сторонникам евроатлантической интеграции Украины, – подчеркивает эксперт. – В то же время, это не должно окрылять евроатлантических пессимистов, ведь в политике ничего не вечно, даже президенты, политические амбиции которых достигают выше стратосферы планеты Земля".

По мнению Дмитрия Гаврилюка, речь Столтенберга важна с точки зрения политико-идеологической трансформации НАТО. Ведь некоторые страны Альянса, отмечает эксперт, еще не вывели из своей условной кровеносной системы вирус "мюнхенского сговора" и не развеяли иллюзию о "цивилизованной россии".

Столтенберг прав в том, что россия не является, не была и не будет договороспособной страной, отмечает эксперт. И напоминает, что это заметил еще легендарный немецкий канцлер Бисмарк, к которому в нынешнем немецком политикуме, увы, не особо прислушиваются.

"Если исходить из того массива военно-политической, финансовой гуманитарной помощи Украине, Запад, похоже, только начинает спускаться с небес на землю в контексте большей и системной поддержки нашей страны в борьбе с российской агрессией. Думаю, что первые последствия дефицита украинского зерна в Африке и, например, потеря контроля Украиной над всей Луганской и Донецкой областями с интенсивным разрастанием прифронтовых городов и сел, заставит Запад действовать куда активнее. И давать помощь не только деньгами и глубокой обеспокоенностью – но и мощным вооружением, обучением украинской армии для повышение уровня сопротивляемости Украины российской военной экспансии", – говорит Дмитрий Гаврилюк.

В то же время, он напоминает слова бывшего премьера Израиля, Голды Мейер, которая была уроженкой Киева: "Никому, кроме вас, ваша страна не нужна, никто кроме вас ее настоящему не будет развивать". Суть в том, объясняет эксперт, что лишь долгосрочное сопротивление Украины российской агрессии, называние вещей своими именами в западной политике (отдельные элементы которой летают в фантазиях в поисках оптимальной позиции политической камасутры с россией и ее "правителем"), будут способствовать тому, что Запад станет более мощно поддерживать Украину. Соответственно, приближая падение российской недоимперии.

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