ВСУ разбили пункты управления и посадочную площадку оккупантов (ВИДЕО)

Украинские военные нанесли мощные удары по двум пунктам управления российских войск и посадочной площадке в Новой Каховке. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

В сводке сообщается, что оккупанты пытаются отвечать давлению со стороны украинских защитников на юге страны. Так, используя вертолеты Ка-52 противник попытался нанести удары по позициям украинской армии в Херсонской области, но безрезультатно, раненых и погибших среди личного состава ВСУ нет.

Также неудачным оказался вылет российских вражеских истребителей Су-27, которые планировали в очередной раз нанести удары по острову Змеиный. В итоге бомбы упали далеко от своей цели в Черном море.

Отмечается, во время проведения врагом разведки наших позиций на Херсонщине, наше зенитно-ракетное подразделение метко заземлил беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской общине, а дрон-камикадзе был "пойман с поличным" и уничтожен в Великоалександровской общине до нанесения им вреда.

В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ на юге огневых задач уничтожены 13 захватчиков, 6 единиц бронированной и автомобильной техники.

А также нанесены удары по двум пунктам управления вражеских войск и посадочной площадке в Новой Каховке. Окончательные потери противника уточняются.

Читайте также на портале "Комментарии" — большой привет: у Путина намекнули, что Европа больше не получит российского газа по "Северному потоку" и это несмотря на то, что Канада решили обойти санкции и все-таки передать турбину "Северного потока" после ремонта.

Также издание "Комментарии" сообщало – генерал-майор Марченко дал ответ про удар по Крымскому мосту, объяснив, как ВСУ будут освобождать юг.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!