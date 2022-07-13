Генерал дал ответ про удар по Крымскому мосту, объяснив, как ВСУ будут освобождать юг

Уже нет дискуссий относительно того, стоит наносить удар по Крымскому мосту во время операции по деоккупации юга Украины или нет. Он должен быть нанесен и это понимают все. Но есть один момент, на который нужно обращать внимание – уничтожение Крымского моста, по которому страна-агрессор перебрасывает военную технику для своей армии, — это тактическая необходимость для деоккупации юга Украины. Но этого удара будет недостаточно. ВСУ знают, куда нужно еще ударить, чтобы полностью остановить логистику юга Украины с Россией. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Апострофу" рассказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Крымский мост. Фото: REUTERS

Генерал отметил, что Крымский мост очень важен для России в плане усиления своих группировок на юге Украины. По мосту Москва перебрасывает в Украину резервы, технику, вооружение для военных. Обязательным условием для ликвидации моста являются ракеты дальностью до 300 километров.

Марченко отметил, если такие ракеты появятся у Украины в необходимом количестве, то ВСУ смогут лишить России возможности воевать. После того, как российская армия лишится штабов, тыловых пунктов поставки топлива, вооружения, военной техники, еды, то война против Украины превратится для россиян войной на истощение, а спустя некоторое время в самом войске начнется хаос.

В то же время генерал предупредил, что, если говорить о том, чтобы уничтожить один Крымский мост и все, то этого недостаточно. Даже лишившись моста Россия сможет восполнять свои запасы с помощью кораблей. кораблей, которые могут взять на себя функцию паромов.

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