В РФ рассматривают два варианта, как действовать на фронте, в их числе и "жесты доброй воли"

Есть информация о том, что военное и политическое командование России ведет дискуссии по дальнейшему развертыванию наступательных операций на фронте. Среди вариантов есть "жесты доброй воли". Об этом пишет военный эксперт Олег Жданов.

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Украинские защитники наносят ущерб оккупантам и уничтожают их командные пункты и склады боеприпасов в тыловых регионах оккупированных россией территорий. По словам эксперта, в июле ситуация на фронте стабилизировалась, ВСУ держит оборону, а у россиян пытаются штурмовать продвижение у них нет. Оккупационные войска потеряли потенциал для захвата городов Луганщины. Поэтому, скорее всего, российскому командованию придется опрокидывать подразделения в Донецкую область по другим направлениям и проявлять "жесты доброй воли".

Эксперт отмечает, что есть информация о двух вариантах действий оккупантов. Первый – отвод войск с правого берега Днепра, от Херсонщины и концентрация усилий на захвате Донецкой области, а затем вести бои на истощение. Второй – занять оборонительные позиции на фронтах, а имеющимися силами атаковать украинские позиции в Донецкой области и уговаривать Запад склонить Украину к переговорам, отмечает Олег Жданов.

Как писал портал, в Белом доме отреагировали на заявления конгрессменки Спартц об Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета по нацбезопасности США Джон Кирби отметил в комментарии журналистам, что конгрессменке будет предоставлен ответ на ее обращение в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и поставок вооружения для ВСУ. Об этом сообщает Голос Америки.

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