Ракетный удар по Виннице: число погибших и раненых продолжает расти

По факту ракетного удара рф по Виннице начато расследование. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Офиса Генпрокурора Украины.

Удар по Виннице. Фото: ГСЧС

Сообщается, что при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, днем ​​14 июля вооруженные силы РФ совершили ракетный обстрел центральной части города Винницы. Пока известно о 17 погибших, в том числе 2 детей. Несколько десятков человек получили ранения. Значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения", — Офис Генпрокурора.

В настоящий момент на месте трагедии продолжаются поисковые работы.

Отметим, что начальник Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на данный момент за помощью в медучреждения обратились около 90 потерпевших. Приблизительно 50 из них в тяжелом состоянии.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что спасатели показали страшные фото удара по Виннице и назвали новое число погибших. На месте страшной трагедии работают 90 спасателей, а также кинологи и психологи.

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