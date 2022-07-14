logo

BTC/USD

19759.66

ETH/USD

1082.23

LTC/USD

48.38

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

37.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ракетный удар по Виннице: число погибших и раненых продолжает расти
commentss НОВОСТИ Все новости

Ракетный удар по Виннице: число погибших и раненых продолжает расти

За помощью в медицинские учреждения уже обратились около 90 потерпевших

сегодня, 13:52 comments1018
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

По факту ракетного удара рф по Виннице начато расследование. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Офиса Генпрокурора Украины. 

Ракетный удар по Виннице: число погибших и раненых продолжает расти

Удар по Виннице. Фото: ГСЧС

Сообщается, что при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, днем ​​14 июля вооруженные силы РФ совершили ракетный обстрел центральной части города Винницы. Пока известно о 17 погибших, в том числе 2 детей. Несколько десятков человек получили ранения. Значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения", — Офис Генпрокурора. 

В настоящий момент на месте трагедии продолжаются поисковые работы. 

Отметим, что начальник Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на данный момент за помощью в медучреждения обратились около 90 потерпевших. Приблизительно 50 из них в тяжелом состоянии. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что под Херсоном в огне склад оккупантов: под вой сирен россияне в панике убегают. Захватчики в спешке вывозят как награбленное, так и привезенное с собой. 

Читайте также о том, что уничтожили врага за считанные минуты: спецназ Нацвардии устроил засаду на россиян в Донецкой области (ВИДЕО). Спецназ НГУ уничтожил передовые группы наблюдения россиян. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что спасатели показали страшные фото удара по Виннице и назвали новое число погибших. На месте страшной трагедии работают 90 спасателей, а также кинологи и психологи. 

Также "Комментарии" информировали о том, что зерновой коридор: удастся ли договориться и какие условия поставит Кремль. Эксперты рассказали, какие ультиматумы россия может выставить в обмен на разрешение вывозить зерно с Украины море. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pgo_gov_ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!