Под Херсоном в огне склад оккупантов: под вой сирен россияне в панике убегают

В районе Херсона снова в огне склад российских захватчиков с "селитрой и гуманитаркой", которая почему-то детонирует, а сами оккупанты в панике разбегаются в разные стороны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Возле Херсона горит склад оккупантов (t.me/AFUStratCom)

В сообщении отмечает, также в районе взрыва слышно вой сирен. Самих же россиян, похоже взрыв застал врасплох и те, не зная, как действовать, бросились врассыпную на все стороны. Оккупанты в спешке пытаются вывезти, как то, что удалось награбить за время оккупации, так и то, что привезли в Херсон с территории России.

По информации Страткома, сами херсонцы рассказывают, что часть оккупантов в панике меняет военною форму на гражданскую одежду и "с большими сумками упаковываются в отжатый гражданский транспорт". Большинство оккупантов понимает, что контрнаступление ВСУ обязательно произойдет и уже совсем скоро.

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Также издание "Комментарии" сообщало – спасатели показали страшные фото последствий удара по Виннице и назвали новое число погибших, которое продолжает увеличиваться. На спасателей и медиков, которые работают на месте взрыва, куда попала российская ракета, возлагаются большие надежды. Именно от их профессионализма в эти минуты зависит чьего-то здоровье, а, возможно, и жизнь. Спасатели опубликовали первые снимки, что происходит на месте удара и какие последствия от попадания вражеской ракеты.





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