Спасатели показали страшные фото удара по Виннице и назвали новое число погибших

Как передает портал "Комментарии", на спасателей и медиков, которые работают на месте взрыва, куда попала российская ракета, возлагаются большие надежды. Именно от их профессионализма в эти минуты зависит чьего-то здоровье, а, возможно, и жизнь. Спасатели опубликовали первые снимки, что происходит на месте удара и какие последствия от попадания вражеской ракеты.

Удар по Виннице. Фото: Телеграмм Алексея Гончаренко

На данный момент уже подтверждено 12 погибших (один младенец) и 25 раненых. На месте происшествия работает 90 спасателей. Об этом говорится на официальной странице ДСНС в соцсети Facebook.

Отметим, в Виннице утром произошли взрывы и пожары в результате ракетного удара россиян по центру города. В 11:20 глава Винницкой области Сергей Борзов подтвердил информацию о том, что россияне ударили ракетой по центральной части Винницы. С разных районов города был виден черный столб дыма. Оккупанты ударили в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.

Интересно, что российские пропагандисты очень оперативно отреагировали и тут же начали распространять ложь о том, что российские военные ударили якобы по военной части в Винницкой области, а не по мирному объекту в городе, повторяя примерно те же самые тезисы, что и после удара по ТРЦ в Кременчуге.

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