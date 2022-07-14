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В РФ отреагировали на удар по Виннице – рассказали, куда целились оккупанты

Страна-агрессор не скрывает, что нанесла прицельный удар по мирному населению Винницы

сегодня, 12:20 comments1628
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", сегодня днем российские войска нанесли прицельный удар ракетами по центральной части Винницы. При этом после того, как стало известно о множестве погибших и раненных среди мирного населения российские пропагандисты принялись продвигать в сети свой нарратив о попадании в военный объект. Так, главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев опубликовал у себя в Телеграмм видео с центральной части Винницы, где все в дыму и написал, что это так россияне поразили, якобы военную часть в Гайсине Винницкой области.

В РФ отреагировали на удар по Виннице – рассказали, куда целились оккупанты

Взрыв в Виннице. Фото: Телеграмм-канал Антона Геращенко

Непонятно, на кого рассчитано такое вранье, ведь даже на том видео, которое опубликовал пропагандист видно, что горит центр города Винницы, где априори не могло быть военной части, но точно средь белого дня могло быть много мирного населения.

На данный момент уже подтверждено, что погибли как минимум 8 человек, еще десятки раненых. В Винницу экстренно направлена специализированная следственно-оперативная группа Главного следственного управления Нацполиции и криминалистическая лаборатория. 

Ранее мы сообщали подробности о ракетном обстреле России Винницкой области. Перед ударами звучал сигнал о воздушной тревоге. Часть ракет сбили силы ПВО.                                                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ разбили пункты управления и посадочную площадку оккупантов. Противник попробовал дать "ответ" в Херсонской области, но безрезультатно. 

Также издание "Комментарии" сообщало – в Николаеве мощные взрывы – Россия ударила по гражданским объектам. 




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Источник: https://t.me/SolovievLive/116747
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