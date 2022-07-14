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В Николаеве мощные взрывы – Россия ударила по гражданским объектам: что известно

В Николаеве раздались мощные взрывы, всю ночь в городе звучала воздушная тревога

сегодня, 07:44
Автор:

Кравцев Сергей
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Сильнейшие взрывы, который были слышны в разных районах города, прогремели в Николаеве в четверг, 14 июля. Вся ночь в городе прошла неспокойно, звучал сигнал о воздушной тревоге. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич у себя в Телеграмм.

В Николаеве мощные взрывы – Россия ударила по гражданским объектам: что известно

Взрывы в Николаеве. Фото: ГСЧС

Градоначальник попросил горожан не публиковать последствия с места взрывов и не указывать адреса, куда попали рашисты. Позже Сенкевич сообщил, что россияне попали в ряд гражданских объектов. На месте уже работают спасатели, а также медики.

Детальнее о последствиях обстрелов мэр Николаева пообещал сообщить позже.                                                   

Отметим, последний раз похожий массированный обстрел Николаева произошел 12 июля. Тогда после обстрела рашистами города насчитали 24 воронки. К счастью, тогда обошлось без жертв, но по меньшей мере пострадало 12 человек.

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Источник: https://t.me/senkevichonline/1637
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