Уничтожили врага за считанные минуты: спецназ Нацвардии устроил засаду на россиян в Донецкой области (ВИДЕО)



















Украинские воины устроили засаду на оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Национальной гвардии Украины в социальной сети Facebook.

Нацгвардия. Фото из открытых источников

Сообщается, что группа бойцов спецназа Национальной гвардии уничтожила передовые группы наблюдения россиян в Донецкой области и их технику.

"Оккупанты пытались занять позицию для наблюдения и ведения диверсионно-разведывательных действий. Однако гвардейцы обнаружили их передвижение и устроили им засаду. После точной работы снайперов спецназовцы НГУ за считанные минуты добили врага плотным огнем из АГС, ПТРК "Корсар" и стрелкового оружия.", — Нацгвардия.

Также было опубликовано видео с места событий.

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