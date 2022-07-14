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Уничтожили врага за считанные минуты: спецназ Нацвардии устроил засаду на россиян в Донецкой области (ВИДЕО)

Спецназ НГУ уничтожил передовые группы наблюдения россиян

сегодня, 13:00
Автор:

Денис
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Украинские воины устроили засаду на оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Национальной гвардии Украины в социальной сети Facebook. 

Уничтожили врага за считанные минуты: спецназ Нацвардии устроил засаду на россиян в Донецкой области (ВИДЕО)

Нацгвардия. Фото из открытых источников

Сообщается, что группа бойцов спецназа Национальной гвардии уничтожила передовые группы наблюдения россиян в Донецкой области и их технику.

"Оккупанты пытались занять позицию для наблюдения и ведения диверсионно-разведывательных действий. Однако гвардейцы обнаружили их передвижение и устроили им засаду. После точной работы снайперов спецназовцы НГУ за считанные минуты добили врага плотным огнем из АГС, ПТРК "Корсар" и стрелкового оружия.", — Нацгвардия. 

Также было опубликовано видео с места событий. 

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Источник: https://www.facebook.com/NGUmainpage
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