Херсонский предатель Сальдо попал в больницу: что известно о его состоянии здоровья

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Лиля Воробьева
Гауляйтер Херсона Владимир Сальдо попал в больницу Вероятно, это связано с онкологией. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя .
Херсонский предатель Сальдо попал в больницу (фото из открытых источников)
В эфире одного из украинских телеканалов депутат Сергей Хлань рассказал, что это плановые мероприятия. Поскольку у предателя Сальдо есть онкологические проблемы. Ранее он лечился в Израиле.
"Вероятно, это плановые мероприятия в связи с онкологическими проблемами. До этого он постоянно лечился в Израиле, потому что уровень медицины там другой, а как прозаично. А теперь находится в Херсоне, откуда вынужденно выезжают лучшие специалисты, потому что не хотят работать с оккупантами, и критически не хватает лекарств. Понимаю, что для Сальдо его найдут, но может и здесь — решит карма, не дожидаясь ВСУ", — сказал Хлань.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Херсоне взорвали машину с предателем Сальдо . В Херсоне взорвали служебный автомобиль экс-мэра Владимира Сальдо, после оккупации региона российскими войсками перешедшего на сторону захватчиков, предложив свою услугу, как опытного градоначальника. О взрыве в автомобиле Сальдо в Facebook рассказал экс-нардеп, а ныне военнослужащий ВСУ Андрей Немировский. По информации Немировского, в момент взрыва Сальдо вместе с охранниками находились в салоне авто. Сразу после сильного взрыва оккупанты начали доставлять Сальдо и его охранников в местную больницу. Как сейчас чувствует себя Сальдо неизвестно. В свою очередь, Алексей Гончаренко написал, что действительно Сальдо на момент взрыва был в машине.
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