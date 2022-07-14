Херсонский предатель Сальдо попал в больницу: что известно о его состоянии здоровья

"Вероятно, это плановые мероприятия в связи с онкологическими проблемами. До этого он постоянно лечился в Израиле, потому что уровень медицины там другой, а как прозаично. А теперь находится в Херсоне, откуда вынужденно выезжают лучшие специалисты, потому что не хотят работать с оккупантами, и критически не хватает лекарств. Понимаю, что для Сальдо его найдут, но может и здесь — решит карма, не дожидаясь ВСУ", — сказал Хлань.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Херсоне взорвали машину с предателем Сальдо . В Херсоне взорвали служебный автомобиль экс-мэра Владимира Сальдо, после оккупации региона российскими войсками перешедшего на сторону захватчиков, предложив свою услугу, как опытного градоначальника. О взрыве в автомобиле Сальдо в Facebook рассказал экс-нардеп, а ныне военнослужащий ВСУ Андрей Немировский. По информации Немировского, в момент взрыва Сальдо вместе с охранниками находились в салоне авто. Сразу после сильного взрыва оккупанты начали доставлять Сальдо и его охранников в местную больницу. Как сейчас чувствует себя Сальдо неизвестно. В свою очередь, Алексей Гончаренко написал, что действительно Сальдо на момент взрыва был в машине.