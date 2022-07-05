ВСУ уничтожили российские казармы в Донецкой области - подробности (ФОТО)

Украинские воины ударили по позициям российских войск в оккупированной Ясиноватой (Донецкая область). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СтратКома Вооруженных сил Украины.

Армия РФ

Так, по данным СтратКома, Защитники Украины уничтожили вражеские казармы в оккупированной Ясиноватой.

"Наши пушкари в оккупированной Ясиноватой попали в казарму с орками.", — информирует СтратКом ВСУ.

Также СтратКом опубликовал фото с места событий. На снимках видно, что после меткого попадания в здании казармы разгорелся пожар.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что украинские воины ударили по ремонтным базам и скоплениям живой силы противника в Горловке (ВИДЕО). ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинцы разгромно ударили по скоплениям россиян и вражеской техники на юге (видео). Ликвидированы минимум 30 оккупантов. В северо-западной части Черного моря пока 3️ надводных и 2 подводных носители "Калибров. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

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