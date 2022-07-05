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ВСУ уничтожили российские казармы в Донецкой области - подробности (ФОТО)

После взрыва в казармах начался пожар

сегодня, 10:24 comments1051
Автор:

Денис
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Украинские воины ударили по позициям российских войск в оккупированной Ясиноватой (Донецкая область). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СтратКома Вооруженных сил Украины. 

ВСУ уничтожили российские казармы в Донецкой области - подробности (ФОТО)

Армия РФ

Так, по данным СтратКома, Защитники Украины уничтожили вражеские казармы в оккупированной Ясиноватой. 

аши пушкари в оккупированной Ясиноватой попали в казарму с орками.", — информирует СтратКом ВСУ. 

Также СтратКом опубликовал фото с места событий. На снимках видно, что после меткого попадания в здании казармы разгорелся пожар. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что украинские воины ударили по ремонтным базам и скоплениям живой силы противника в Горловке (ВИДЕО). ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что у Зеленского объяснили, почему теперь Путин не возьмет ни один город в Украине. Советник главы ОП Арестович уверен — Лисичанск – это последний успех российской армии в Украине. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинцы разгромно ударили по скоплениям россиян и вражеской техники на юге (видео). Ликвидированы минимум 30 оккупантов. В северо-западной части Черного моря пока 3️ надводных и 2 подводных носители "Калибров. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что российские кинологи теперь тоже под санкциями: что известно. Международная Кинологическая Федерация в разы ужесточила санкции против Российской Кинологической Федерации. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2sSdfJz6c3rS0ncRWsRswIgVo4xZ25RQmGLK6K1RYyHIJdf9o_Y1cNXhU
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