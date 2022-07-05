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Украинские воины ударили по ремонтным базам и скоплениям живой силы противника в Горловке (ВИДЕО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 10:00
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

Украинские воины ударили по ремонтным базам и скоплениям живой силы противника в Горловке (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, Защитники Украины нанесли удар по базам противника в оккупированной Горловке. 

"Горловка, украинские воины уничтожают скопления людей и ремонтные базы орды", — сообщает СтратКом Вооруженных сил. 

Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах можно услышать звуки взрывов и дым, который вздымается после них. 

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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2vdi8bOOM1EtErXIgT8CBeLt5vy7ncyYvOoWgAhz7ofaDQaeCj_NO3O5A
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