Украинские воины ударили по ремонтным базам и скоплениям живой силы противника в Горловке (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, Защитники Украины нанесли удар по базам противника в оккупированной Горловке.

"Горловка, украинские воины уничтожают скопления людей и ремонтные базы орды", — сообщает СтратКом Вооруженных сил.

Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах можно услышать звуки взрывов и дым, который вздымается после них.

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