Можно ли будет выбрать форму обучения детей в школах: рассказал министр



















В прямом эфире министр образования и науки Сергей Шкарлетт рассказал, как проходит подготовка к новому учебному году в условиях военного положения. По его словам, самое главное – безопасность участников образовательного процесса. Поэтому в условиях военного положения будет организован процесс в помещениях очно по согласованию с военными администрациями. Если есть опасность, то применим дистанционный или смешанный формат.

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"Мы должны обеспечить исключительно безопасные условия обучения. Если, например, в бомбоубежище не хватает места для всех участников образовательного процесса — есть рекомендации по разделению обучения на несколько смен — две, три смены. Есть рекомендации по смешанному обучению, где некоторые дисциплины будут изучаться онлайн, другие — офлайн. Мы должны обеспечить паспорт безопасности для каждого заведения — указатели движения в бомбоубежище, план эвакуации в бомбоубежище, время эвакуации и т.д.", — говорит министр.

Также он добавил, что каждый родитель будет проинформирован о том, в каких условиях будет учиться его ребенок. В настоящее время Минобразования работает с Министерством развития общин и территорий, ГСЧС и МВД по вопросам безопасности. В большинстве школ укрытия – это подвалы. Уже разработаны вместе с ГСЧС и военными администрациями стандарты, условия и требования по сооружениям гражданской защиты. В дальнейшем будут созданы комиссии из представителей администраций, ГСЧС, техспециалистов, которые обследуют и дадут выводы о том, можно ли использовать заведения для очного обучения. В дальнейшем на основе выводов будут приниматься решения о начале учебного процесса. К началу августа будет сформирована карта с проверенными укрытиями по садам, школам. В регионах, где будет принято решение о очном обучении на оффлайн-работу, должны вернуться преподаватели, которые, возможно, выехали за границу. В других областях учителя могут продолжать работу онлайн и получать зарплату.



Родители смогут выбрать форму обучения ребенка, подчеркнул министр.



"Выбор является главным условием в цивилизованной стране. Если родители опасаются очного обучения, они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернатную. Мы с пониманием относимся к каждому”, — подчеркнул Сергей Шкарлет.

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