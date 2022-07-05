logo

BTC/USD

19904.70

ETH/USD

1138.77

LTC/USD

50.83

USD/UAH

35.55

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события США могут нанести сильнейший удар по РФ: к чему приведет данное решение
commentss НОВОСТИ Все новости

США могут нанести сильнейший удар по РФ: к чему приведет данное решение

Официально признание России спонсором терроризма будет иметь вторичные последствия для стран, участвующих в торговых связях с РФ

сегодня, 08:45 comments2010
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

США официально могут признать Россию государством-агрессором. Такое решение приведет к тому, что могут начать действовать вторичные санкции по отношению ко всем государствам, которые согласятся сотрудничать с РФ. Кроме того, это расширит возможности для исков против агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание Forbes.

США могут нанести сильнейший удар по РФ: к чему приведет данное решение

Если в США решатся на такой шаг, то Путин может присоединиться к компании правительств таких стран, как Сирия, Иран, Северная Корея и Куба. Они официально признаны Вашингтоном странами, поддерживающими терроризм. 

Против страны, которая признается США государством-спонсором терроризма вводятся дополнительные санкции. Этой стране сокращается помощь и прекращается торговля с этой страной.

В Исследовательской службе Конгресса (CRS) считают, что последствия от возможного решения США будут весьма серьезными. Россия окажется в еще больше изоляции от поставок передовых технологий, а самое главное – окажется под запретом двойной экспорт. 

Еще важным моментом есть то, что, если Россия будет официально признана государством-спонсором терроризма, тогда появляется большой риск и опасность для тех государств, которые при этом продолжат с ней сотрудничество, особенно в оборонной сфере. Кроме того, если Россия будет признана государством-спонсором терроризма, это значительно расширит возможности иностранцев подавать в суд на Россию в судах США.

Читайте на портале "Комментарии" — теперь без союзников и былого влияния: эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, с чем столкнулась РФ после войны в Украине – какие сложности переживает лично Путин.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская армия уверенно продвигается: в ВСУ раскрыли подробности продвижения на юге.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!