США могут нанести сильнейший удар по РФ: к чему приведет данное решение

США официально могут признать Россию государством-агрессором. Такое решение приведет к тому, что могут начать действовать вторичные санкции по отношению ко всем государствам, которые согласятся сотрудничать с РФ. Кроме того, это расширит возможности для исков против агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание Forbes.

Если в США решатся на такой шаг, то Путин может присоединиться к компании правительств таких стран, как Сирия, Иран, Северная Корея и Куба. Они официально признаны Вашингтоном странами, поддерживающими терроризм.

Против страны, которая признается США государством-спонсором терроризма вводятся дополнительные санкции. Этой стране сокращается помощь и прекращается торговля с этой страной.

В Исследовательской службе Конгресса (CRS) считают, что последствия от возможного решения США будут весьма серьезными. Россия окажется в еще больше изоляции от поставок передовых технологий, а самое главное – окажется под запретом двойной экспорт.

Еще важным моментом есть то, что, если Россия будет официально признана государством-спонсором терроризма, тогда появляется большой риск и опасность для тех государств, которые при этом продолжат с ней сотрудничество, особенно в оборонной сфере. Кроме того, если Россия будет признана государством-спонсором терроризма, это значительно расширит возможности иностранцев подавать в суд на Россию в судах США.

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