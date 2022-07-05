Цель – восстановить Украину: почему Запад пассивно реагирует на просьбы – как действовать Киеву

В Швейцарии (Лугано) 5 июля продолжится конференция по представлению плана восстановления государства после нашей победы над россией. Первый день выдался насыщенным, о чем говорят первые договоренности об инвестициях. Важность данной конференции отметил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что речь идет в том числе о том, какую помощь мы можем получить уже сейчас. О Плане восстановления и Платформе восстановления Украины рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Эксперты специально для издания "Комментарии" подвели итоги первого дня конференции по восстановлению Украины в Лугано.

Разрушенные города. Фото: DW

Не стоит думать, что мы получим всё то, что обещано, всё то, на что рассчитываем

Председатель Национального Совета экономического развития, член исполкома г. Бровары Алексей Дорошенко рассуждает так:

"Один из главных итогов первого дня конференции в Лугано – не следует возлагать радужные надежды на наших международных партнеров. Да, они не так устали от Украины, как хотелось бы России. Но, к сожалению, не так настроены помогать Украине, как хотелось бы нам. Мы говорим нашим партнерам о двух проблемах. Первая – отсутствие необходимого вооружения, второе – необходимость постоянного финансирования Украины в размере дефицита бюджета. И, если с первым вопросом ситуация более-менее налаживается, то с дофинансированием (речь о 5-7 млрд долларов ежемесячно) всё печально. В марте-апреле темпы помощи были неплохие, а мае-июне они снизились".

По словам эксперта, повышать ставки, быть постоянно в фокусе внимания (как в случае с данной конференцией) – правильный ход наших властей. Но не стоит забывать, что условные страны-доноры зависят от собственного избирателя. И что экономическая ситуация сейчас повсеместно – сложная. Высокая инфляция везде и всюду. В еврозоне при плановых 2% инфляция в среднем уже 8,5%.

"Можно говорит сколько угодно, как санкции и война бьют по самой РФ как по стране-агрессору. Но всё это рикошетит и по самой Европе, да и не только по ней. Поэтому не стоит думать, что мы получим всё то, что обещано, всё то, на что рассчитываем. Состояние экономики практически везде – тяжелое. И чем больше наши международные партнеры будут помогать Украине, тем меньше будет популярность их собственных правительств", – поясняет Алексей Дорошенко.

Известно, что предлагаемый план восстановления Украины рассчитан на десять лет (с 2023 года по 2032). Первая его волна продлится в 2023-2025 годы, когда планируется воплотить большинство проектов (обойдутся они более чем в 350 млрд долларов). Вторая волна, с меньшим числом проектов, потребует больше финансирования (свыше400 млрд долларов). При этом, в плане заложено, что украинская экономика в течение 10 лет будет расти на 7% ежегодно.

"Проекты отличные: цифровизация, укрепление безопасности и обороны, экологические и энергетические моменты улучшение бизнес-среды, обеспечение макрофинансовой стабильности, восстановление жилья и инфраструктуры регионов развитие системы образования, культуры, спорта, модернизация системы здравоохранения и так далее. Но если мы говорим об инвестициях в период войны, надо понимать, что строить что-то здесь и сейчас – рискованно. А понимания, когда это станет возможным, когда закончится война – пока нет… Я не сомневаюсь, что план хороший. Он разрабатывался тысячами экспертов, его курируют топ-чиновники. Но у меня огромные сомнение, что США, Великобритания, ЕС, Япония, Южная Корея, Польша и так далее будут готовы взять на себя немалое бремя по восстановлению Украины. Да, у них есть определенная заинтересованность. Некоторые проекты напрямую положительно влияют на экономики данных стран. К примеру, проект стоимостью в 1,5 млрд евро на железнодорожную линию узкоколейку (вместо нашей ширококолейки) от Киева через Львов и до Варшавы, интересен не только нам, но и Польше. Но ряд стран ЕС вне игры. И не особо заинтересованы в том, чтобы, условно говоря, готовить обед для Украины, пришедшей с ложкой", – подчеркивает эксперт.

Так же Германия, экономика которой пока в хорошем состоянии, уже получает тревожные звоночки, отмечает он. Впервые за многие годы она получи отрицательный торговый баланс. В связи с ростом цен на энергоносители барахлит экономика. Целые ее сектора могу остановиться. И что будет дальше – сказать тяжело.

"Поэтому нужно быть реалистам. Не только понимать, ЧТО мы хотим и зачем, но и осознавать, можем ли это получить. Когда и в каком количестве, – акцентирует Алексей Дорошенко. – Потому что те же замороженные российские активы (сотни млрд долларов), которые хотим пустить на восстановление Украины, пока не ясно, как получить. Не отработан механизм их передачи. К тому же, часть этих денег захотят оставить себе наши партнеры. А часть будет разморожена по договоренности с российскими олигархами. Резюмируя: мы вряд ли получим всё в таком объеме, в котором хотим. Но нам нужно презентовать свои проекты, работать с партнерами. При этом не относится к остальному миру как к донору, который всегда будет нам помогать".

Мир должен помнить о демократических ценностях и единстве перед лицом государства-террориста

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин не сомневается, что диалог о будущем Украины был необходим и востребован. Для Украины – как возможность объяснить себя миру (как и где видят себя украинцы в перспективе и что собираются делать). Для мира – как важное напоминание о демократических ценностях и единстве перед лицом государства-террориста на фоне нарастающей усталости от войны в Украине.

"Первый день пятой встречи в Лугано запомнился сильными выступлениями президента Зеленского (с его ключевым месседжем "Украина хочет сама решать – как и в какой способ она станет возрождаться") и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен (произнесшей весьма вдохновляющую фразу: "Нет ничего невозможного для смелых украинцев" – и предложившей, по сути, альтернативную платформу реконструкции под эгидой ЕС)", – отмечает аналитик.

В целом, итоги первого дня конференции Вячеслав Черкашин сформулировал следующими тезисами:

– этот неслыханный по размаху проект реализуем только как союз украинских реформ и западных инвестиций;

– восстановление Украины имеет потенциал стать главным заданием прогрессивного цивилизованного мира на ближайшие годы.

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