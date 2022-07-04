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Российские кинологи теперь тоже под санкциями: что известно

Международная Кинологическая Федерация в разы ужесточила санкции против Российской Кинологической Федерации

сегодня, 20:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Теперь никаких CACОB в России, никаких российских экспертов на выставках МКФ, никаких команд на мероприятиях МКФ от России, никаких официальных российских делегаций на всех мероприятиях МКФ. На основании обсуждений на Генеральной Ассамблее Международной Кинологической Федерации и принимая во внимание серьезность обвинений, предоставленных Кинологическим Союзом Украины, было принято решение в разы усилить санкции против Российской Кинологической Федерации.

Российские кинологи теперь тоже под санкциями: что известно

Кинологи. Фото: из открытых источников

"Любые переговоры содержат публичную и непубличную составляющую. Кое-где именно эта непубличная составляющая и является основной переговорным процессом, результаты которого можно выносить на публику только после их официального обнародования. Это решение является результатом кропотливой работы делегации КСУ и всех нас на протяжении последних месяцев, в том числе во время и после Генеральной Ассамблеи в Мадриде. И это еще не конец. Наша команда сделает все возможное, чтобы агрессора и его муртадов не было среди членов МКФ", – говорится в официальном сообщении Кинологического Союза Украины в Facebook.

Эксперт МКФ Екатерина Перегуда отметила, что именно такой реакции и ожидали в Кинологическом Союзе Украины, весь цивилизованный мир ждал этого.

"Есть понятие „народ“. Немцы до сих пор чувствуют вину за своих предков за Вторую мировую войну. Испытывают это как народ. Сейчас простые немцы помогают Украине изо всех сил, помогают людям с животными, собирают донаты и еду. Россияне наоборот оправдывают военные действия своей страны на территории другой суверенной страны. Собирают средства для поддержки своих военных, убивающих гражданских на нашей земле, разрушающих наши жизни, судьбы, города, землю", – отметила Екатерина Перегуда.

Она добавила, русские ответственны все, как народ, как бы это ни было больно тем, кто невиновен. Русские, как народ, допустивший войну в центре Европы, с людьми одной веры, виноват, виноваты все россияне.

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Российские кинологи теперь тоже под санкциями: что известно - фото 2




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Источник: https://www.facebook.com/ukrainian.kennel.union/photos/a.1082585465085058/5830271583649732/
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