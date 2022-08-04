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ВСУ освободили еще два населённых пункта - подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 17:38
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают освобождать территорию страны от оккупантов. Об этом сообщил сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. 

ВСУ освободили еще два населённых пункта - подробности

ВСУ

Сегодня (4 августа) во время брифинга Алексей Громов сообщил, что ВСУ освободили еще два населённых пункта, а именно село Дмитровка в Изюмском районе Харьковской области и Мазановка, что в Донецкой области.

"В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сулиговка, Дмитровка. Уволили два населенных пункта: Мазановка и Дмитровка", — сказал Громов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Резников резко отреагировал на отчет Amnesty International о нарушении законов войны Украиной. В Amnesty International обвинили Украину в нарушении законов войны. 

Читайте также о том, что "Сто человек зашли — всех убили": оккупанты жалуются на большие потери и действия своего командования (ВИДЕО). ГУР МО перехватило разговор оккупантов, в котором они обсуждали ситуацию на фронте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Еленовка №2: россияне сообщили о новом обстреле колонии с украинскими военнопленными. Кремлевские пропагандисты обвинили в атаке ВСУ, но ситуация может оказаться, как в случае с терактом в Еленовке. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Российские пропагандисты снова опозорились, запечатлев живой "труп" в Донецке (ВИДЕО). Съемочная группа пропагандистов подготавливает к съемке живых людей, чтобы, по всей видимости, выдать их за трупы. 




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Источник: https://suspilne.media/267904-zsu-zvilnili-dmitrivku-na-izumsini-genstab/
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