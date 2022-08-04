ВСУ освободили еще два населённых пункта - подробности

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать территорию страны от оккупантов. Об этом сообщил сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

ВСУ

Сегодня (4 августа) во время брифинга Алексей Громов сообщил, что ВСУ освободили еще два населённых пункта, а именно село Дмитровка в Изюмском районе Харьковской области и Мазановка, что в Донецкой области.

"В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сулиговка, Дмитровка. Уволили два населенных пункта: Мазановка и Дмитровка", — сказал Громов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Резников резко отреагировал на отчет Amnesty International о нарушении законов войны Украиной. В Amnesty International обвинили Украину в нарушении законов войны.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Еленовка №2: россияне сообщили о новом обстреле колонии с украинскими военнопленными. Кремлевские пропагандисты обвинили в атаке ВСУ, но ситуация может оказаться, как в случае с терактом в Еленовке.

Также "Комментарии" информировали о том, что Российские пропагандисты снова опозорились, запечатлев живой "труп" в Донецке (ВИДЕО). Съемочная группа пропагандистов подготавливает к съемке живых людей, чтобы, по всей видимости, выдать их за трупы.





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