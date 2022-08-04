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Еленовка №2: россияне сообщили о новом обстреле колонии с украинскими военнопленными

Кремлевские пропагандисты обвинили в атаке ВСУ, но ситуация может оказаться, как в случае с терактом в Еленовке

сегодня, 15:54
Автор:

Кравцев Сергей
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Российский пропагандистские СМИ снова сообщают, что по Донецкой исправительной колонии № 124 был нанесен удар. В учреждении содержались украинские военнопленные, как и в случае с терактом в Еленовке. Российские пропагандисты, прогнозировано, поспешили обвинить в случившемся ВСУ. Первыми новости об ударе обнародовали российские федеральные СМИ. Украинские власти ситуацию пока не комментировали.

Еленовка №2: россияне сообщили о новом обстреле колонии с украинскими военнопленными

Обстрел колонии. Фото: из открытых источников

В России отметили, что после удара есть пострадавшие. О возможных жертвах россияне не сообщают. Также российские СМИ не уточняют, какие именно военнопленные содержались в колонии, не говорят он и о количестве военных.

Стоит акцентировать внимание на том, что в Генштабе неоднократно обращали внимание на том, что украинская армия не наносит удары по гражданским объектам. И даже, прежде, чем нанести удар по военной цели, ВСУ учитывают, какие это может создать последствия для гражданских.                                                                     

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Также издание "Комментарии" сообщало – россияне продолжают массированное наступление е на Донбассе, обстреливая мирные города и села Донецкой области. Так после удара вражеской артиллерии по остановке общественного транспорта в Торецке подтверждена гибель минимум 8 человек.

Ранее "Комментарии" писали — передал мира начался: как остановить приближающуюся Третью мировую – какая роль здесь у Украины. Эксперты детально проанализировали ситуацию для нашего издания.




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