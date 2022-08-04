Передал мира начался: как остановить приближающуюся Третью мировую – какая роль здесь у Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 августа заявил, что конфликтные ситуации на Балканах, вокруг Тайваня и в Нагорном Карабахе — результат неработоспособности глобальной системы безопасности. По его словам, Украина говорила об этой неработоспособности с 2014 года. Что делать, чтобы остановить передел мира, который может от локальных противостояний привести к Третьей мировой войне? Есть ли еще шанс на создание новой системы глобальной безопасности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Новый мировой порядок и новая система международной безопасности возникает в двух случаях

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что президент Зеленский поставил правильный диагноз.

"Международная система безопасности действительно стала неработоспособной. Но конфликтующие игроки всё еще цепляются за ее остатки, опасаясь полного хаоса и глобального конфликта", – поясняет эксперт.

По его словам, исторический опыт показывает, что новый мировой порядок и новая система международной безопасности возникает в двух случаях:

1) противостояние завершается победой одной из сторон и победитель (победители) устанавливают новые правила игры;

2) никто не может победить, и возникает динамичный, относительно устойчивый (но не исключающий локальные кризисы) баланс сил.

"Какой из этих двух сценариев в итоге будет реализован, во многом (если не в решающей степени) зависит от исхода войны россии против Украины, от ситуации в россии и ее дальнейшего развития, а также от дальнейших отношений между Западом и Китаем, особенно между США и Китаем", – считает Владимир Фесенко.

После всех преступлений россия не имеет права находиться в ООН

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что конфликты, которые упомянул президент – разные (если в Нагорном Карабахе и Балканах имеются исторические предпосылки для этнического конфликта, то ситуация с Китаем и Тайванем – несколько иная). Но их обострение, по ее мнению, действительно связано, в том числе, с неработоспособностью мировой системы безопасности.

"Недееспособность мировой системы безопасности в полной мере продемонстрирована через присутствие в том же Совбезе ООН субъекта, который хочет окончательно сломать эту систему. Речь, как понимаете, о российской федерации, – уточняет аналитик. – Сам факт того, что россия, которая является в случае с Украиной прямым, а ряде других конфликтов косвенным их участником, находится в Совбезе ООН (функция которого – упреждать конфликты и войны) – абсурд. Подтверждающий, что данный орган давно требует реформирования".

Олеся Яхно подчеркивает, что ряд международных институций поняли необходимость перестраиваться под вызовы XXI века.

"Уже понятно, – продолжает она, – что рф хочет полностью сломать систему безопасности, сформированную после Второй мировой войны. Систему, которая была ориентирована в большей степени на конфликты XX столетия, а не XXI-го, когда есть информационные войны, кибератаки, искусственные миграционные кризисы, войны за спинами женщин и детей (когда субъект войны действует не открыто, а гибридно, как рф в 2014-м в Украине). В связи с этим, ряд институций требует пересмотра в своей политике. И первым, кто наиболее активно начала этот пересмотр, стал Североатлантический альянс. Именно НАТО достаточно быстро изменило свою концепцию, стало принимать решения, существенно меняющие оборонную составляющую".

Следующим, по мнению эксперта, должен стать ЕС, который увидел свои проблемы, в том числе энергозависимость от рф.

"И, конечно, должна меняться ООН. Потому что не имеет права рф после военных преступлений, которые совершила и совершает в Украине, не имеет права страна, которая вот-вот может быть признана государством-спонсором терроризма, находится не то, что в Совбезе ООН, но и собственно в данной организации. Думаю, что Владимир Зеленский, прежде всего, имел в виду необходимость реформирования именно ООН. Чтобы были созданы прикладные инструменты быстрого реагирования на конфликты. Чтобы россия не являлась частью международных институций", – говорит Олеся Яхно.

Она акцентирует, что рф, в свою очередь, использует любую слабость или промедление Запада. Не решаются, к примеру, США предоставить россии статус страны-спонсора терроризма, так она сама решает принять подобный закон, но выставив в качестве государства-террориста Украину.

"Понятно, что весь мир это не воспринимает. Но мы видим, что рф снова и снова использует гибридность, пока на Западе медлят или боятся, или не понимают, как присвоить ей террористический статус, согласно тем или иным процедурам, – отмечает аналитик. – Нужно реагировать вовремя на всё, выработать новые эффективные механизмы глобальной безопасности. Войну, которая разразилась в Украине, можно было упредить более быстрым, жестким реагированием на поведение россии. Начиная еще с 2008-го, когда она напала на Грузию. Ну, а потом был 2014-й – начало гибридной войны против Украины. Затем Сирия. И затем, в 2022-м, уже открытое нападение на нашу страну. Поскольку до февраля 2022-го россия оставалась рукопожатой, она плодила конфликты".

А многие нерешенные проблемы, акцентирует эксперт, вызывали другие проблемы. Потому что нереагирование (недостаточное реагирование) на один прецедент может повлиять на появление других.

"Например, варварские бомбардировки россиянами Сирии привели к миграционному кризису. Тот, в том числе, привел к "Брекситу" — выходу Великобритании из ЕС. Промедление с решением о принятии Западных Балкан в Евросоюз стало поводом для большего захода россии в этот регион", – аргументирует Олеся Яхно.

По ее словам, там, где старые, классические институции действуют медленно (нужно согласование всех членов, соответствие международным стандартам и так далее), гибрид, которому не надо никакого согласования, может руками, к примеру, других стран (как это было с созданием рф искусственного миграционного кризиса в прошлом году руками Беларуси), создавать проблемы.

"Именно поэтому, важно вовремя реагировать, – подчеркивает аналитик. – Понимать суть проблемы. Не боятся мирового нарушителя, мирового шантажиста, которым стала постепенно россия, а наказывать – жестко и быстро. Не бояться не сохранить лицо, унизить. Если есть преступление – надо наказывать. Происходящее сейчас вокруг Тайваня во многом привязывается к действиям рф против Украины. Потому что это стало своеобразным прецедентом. И по логике Пекина, если россии можно менять территориальный статус Украины, почему бы Китаю не изменить статус Тайваня? Но если у рф ничего не получится с Украиной, если в этой схватке победим мы – это станет наглядным примером для других. Что так нельзя делать. Что если вы захотите насильно поменять территориальный статус, если пойдете войной (маскируя ее под "специальную операцию") на другое государство – то получите по морде. И сильно. Будете изгнаны из мирового клуба. Получите громадные экономические проблемы. И так далее. Но тут должна быть единая позиция Запада в отношении тех же санкций " .

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