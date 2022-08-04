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Оккупанты ударили по остановке в Торецке: много погибших

По меньшей мере 8 человек погибло

сегодня, 14:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские захватчики попали в остановку общественного транспорта в Торецке Донецкой области. На тот момент уже подтверждена гибель минимум 8 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава ОВА Павел Кириленко

Оккупанты ударили по остановке в Торецке: много погибших

"8 погибших, 4 раненых – таковы последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11 часов. Среди раненых – три ребенка", – отметил Кириленко.

Он добавил, по той информации, которая есть на данный момент, россияне стреляли из артиллерии. Один из снарядов прицельно лег по остановке общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей.

По словам главы Донецкой области, оккупанты повредили церковь и ранили священника, повредили окрестные многоэтажки.

Глава ОВА призывает жителей области не терять драгоценного времени и эвакуироваться.

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