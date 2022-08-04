"Сто человек зашли - всех убили": оккупанты жалуются на большие потери и действия своего командования (ВИДЕО)

Главное управление разведки Вооруженных сил Украины перехватило очередной телефонный разговор оккупантов. Видео было опубликовано на официальной странице ГУР МО в социальной сети Facebook.

Армия РФ

В опубликованном видео можно услышать, как двое рашистов обсуждают ситуацию на фронте. Один сообщает новость, что стоящим в обороне не будут давать больше наград, и даже отберут те, которые были выданы ранее.

В свою очередь его собеседник высказывает недовольство касаемо приказов командования.

"Они сидят там, посылают 20-200 человек насмерть и все. 30 человек зашли, 100 человек зашли. Восточные. Зах… (убили) всех. До этого мы заходили. У нас шесть 200-х, шесть 300-х. Одному кости перебило, другому кости перебило. Так у многих одна нога висела. Мы сейчас уходили, разминировали. Что не разминировали, выбрасывали в кусты с дороги. Здесь металлолом собирают – танки, БТР", — рассказывает оккупант.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Еленовка №2: россияне сообщили о новом обстреле колонии с украинскими военнопленными. Кремлевские пропагандисты обвинили в атаке ВСУ, но ситуация может оказаться, как в случае с терактом в Еленовке.

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