logo

BTC/USD

22600.74

ETH/USD

1587.28

LTC/USD

58.84

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

39.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Сто человек зашли - всех убили": оккупанты жалуются на большие потери и действия своего командования (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Сто человек зашли - всех убили": оккупанты жалуются на большие потери и действия своего командования (ВИДЕО)

ГУР МО перехватило разговор оккупантов, в котором они обсуждали ситуацию на фронте

сегодня, 16:22 comments1259
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Главное управление разведки Вооруженных сил Украины перехватило очередной телефонный разговор оккупантов. Видео было опубликовано на официальной странице ГУР МО в социальной сети Facebook.  

"Сто человек зашли - всех убили": оккупанты жалуются на большие потери и действия своего командования (ВИДЕО)

Армия РФ

В опубликованном видео можно услышать, как двое рашистов обсуждают ситуацию на фронте. Один сообщает новость, что стоящим в обороне не будут давать больше наград, и даже отберут те, которые были выданы ранее.

В свою очередь его собеседник высказывает недовольство касаемо приказов командования.

"Они сидят там, посылают 20-200 человек насмерть и все. 30 человек зашли, 100 человек зашли. Восточные. Зах… (убили) всех. До этого мы заходили. У нас шесть 200-х, шесть 300-х. Одному кости перебило, другому кости перебило. Так у многих одна нога висела. Мы сейчас уходили, разминировали. Что не разминировали, выбрасывали в кусты с дороги. Здесь металлолом собирают – танки, БТР", — рассказывает оккупант. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Еленовка №2: россияне сообщили о новом обстреле колонии с украинскими военнопленными. Кремлевские пропагандисты обвинили в атаке ВСУ, но ситуация может оказаться, как в случае с терактом в Еленовке. 

Читайте также о том, что передал мира начался: как остановить приближающуюся Третью мировую – какая роль здесь у Украины. Агрессия России уже стала примером для дикторских режимов, которые жаждут устроить новый передал мира. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что конфликт в Нагорном Карабахе: как на случившиеся повлияла война в Украине – чем все закончится. Минобороны Азербайджана заявило о проведении операции "Возмездие" в Нагорном Карабахе. Армения обвинила Азербайджан в "ползучей оккупации". 

Также "Комментарии" информировали о том, что экономика Украины в коме: кто за это в ответе – на своем ли месте министр экономики Свириденко. Экономика Украины показывает не очень утешительные результаты, что приводит к таким негативным явлениям, как рост инфляция. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1096194857960395
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!