Резников резко отреагировал на отчет Amnesty International о нарушении законов войны Украиной

В Украине очень резко комментируют материал организации Amnesty International, заявившей, что якобы Украина размещает боевую технику и другие вооружения в школах, больницах. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал такие заявления доказательством потери адекватности, ведь агрессию России такие сообщения приравнивают к самозащите Украины. Такое заявление он сделал в Facebook .

"Это — свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет. Сравнить любые попытки даже вскользь — неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International", — предупредил министр.

Также Резников отметил, что опубликовавшая такой отчет организация Amnesty International ставит под сомнение право украинского народа защищаться от геноцида и защищать свое жилье и жизнь. Глава оборонного ведомства считает, что такие действия "являются извращением, в какие бы правовые конструкции его не маскировали".

"Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим поносить нашу армию, наших защитников. Украина – правовое государство. Это я, как юрист говорю", – подчеркнул Резников.

Известно, что сегодня правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет, обвинив ВСУ в якобы нарушении законов войны. Заявив, что они "ставят под угрозу жизнь населения, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах".

Стоит отметить, что на это заявление уже отреагировали многие украинские политики.