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Резников резко отреагировал на отчет Amnesty International о нарушении законов войны Украиной

В Amnesty International обвинили Украину в нарушении законов войны

сегодня, 17:30
Автор:

Лиля Воробьева
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В Украине очень резко комментируют материал организации Amnesty International, заявившей, что якобы Украина размещает боевую технику и другие вооружения в школах, больницах. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал такие заявления доказательством потери адекватности, ведь агрессию России такие сообщения приравнивают к самозащите Украины. Такое заявление он сделал в Facebook .

Резников резко отреагировал на отчет Amnesty International о нарушении законов войны Украиной

Министр обороны Украины Алексей Резников (фото из открытых источников)

"Это — свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет. Сравнить любые попытки даже вскользь — неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International", — предупредил министр.

Также Резников отметил, что опубликовавшая такой отчет организация Amnesty International ставит под сомнение право украинского народа защищаться от геноцида и защищать свое жилье и жизнь. Глава оборонного ведомства считает, что такие действия "являются извращением, в какие бы правовые конструкции его не маскировали".

"Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим поносить нашу армию, наших защитников. Украина – правовое государство. Это я, как юрист говорю", – подчеркнул Резников.

Известно, что сегодня правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет, обвинив ВСУ в якобы нарушении законов войны. Заявив, что они "ставят под угрозу жизнь населения, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах".

Стоит отметить, что на это заявление уже отреагировали многие украинские политики.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ уничтожили почти полсотни кафиров на юге Украины .

 



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Источник: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid035rXsuizRoyAPKCQtaUp4rUvs5b28EypRon1eFJXGetMLWEhzNSzLSMGP3KpcrVv7l
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 18:46

Звісно, так і Порошенко називав зрадниками всіх, хто питав його про корупцію, а поруч православні попи - посміхаючись ствердно кивали. В нас всі, хто робить зауваження корумпованій владній органиці: вороги, зрадники, використовують наративи ворога, ... . У міру втягування у конфлікт, тобто, світову війну, світ все більше буде розуміти - з яким Мороком має справу. А поки може всюди перевірити: 1. В усіх містах барикади та лінії оборони, збудовані біля житлових будинків. 2. На всіх відосиках Зе-м'ясника (наприклад, Буча) видно спалену/знищену техніку ворога поруч з житловими будинками. Десь, в чистому полі - дуже мало. 3. Для влади населення - витратний матеріал. Вона і в мирні часи не переймалась суспільними потребами. Наприклад, під час пандемії, забрала кошти на дороги, з 40% і більше, розкраданням. 4. Як діяли захисники власності старого Ріната - "Азовсталі" відомо всім. Що сталось з Мариуполем, теж. 5. Навіть зараз - або рятуватись та заробляти на життя і їхати у безпечну країну, кинувши батька, чоловіка, сина, брата. Або лишатись разом з ними під обстрілами. Чоловіки та дружини вже пів року без сексу - в тоталітарних країнах - секса нема. Для прикладу: в перші ж дні, всі прокурори з сім'ями та статками, кудись поділись. 6. На всі звернення суспільства до корумпованих, вони не просто цинічно/жартома відповідають, навіть на майбутнє (як барин Данілов) роздратовано попереджають крипаків: "І наступні петиції, будуть мати такий самий результат".


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