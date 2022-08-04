Российские пропагандисты снова опозорились, запечатлев живой "труп" в Донецке (ВИДЕО)

Российские пропагандисты выложили видео, на котором шевелится "труп". Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Фейки

СтратКом опубликовал видео одного из пропагандистских российских каналов. На нём видно, как съемочная группа подготавливает к съемке живых людей, чтобы по всей видимости, выдать их за трупы.

"Оскар в студию. Пропа**ндоны из раша тудей снова облажались и выложили кадры, на которых видно, как накрывают тело "убитой", которая на самом деле двигает головой, устраиваясь поудобнее для кадра", — отмечает СтратКом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что передал мира начался: как остановить приближающуюся Третью мировую – какая роль здесь Украины. Агрессия России уже стала примером для дикторских режимов, которые жаждут устроить новый передал мира. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что экономика Украины в коме: кто за это в ответе – на своем ли месте министр экономики Свириденко. Экономика Украины показывает не очень утешительные результаты, что приводит к таким негативным явлениям, как рост инфляция.

Также "Комментарии" информировали о том, что Россия собирается оставить ЕС без газа: чем это грозит – сумеет ли выстоять Европа. Россия теряет газовый рычаг влияния на Европу.

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