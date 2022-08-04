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Российские пропагандисты снова опозорились, запечатлев живой "труп" в Донецке (ВИДЕО)

Съемочная группа пропагандистов подготавливает к съемке живых людей, чтобы по всей видимости, выдать их за трупы

сегодня, 15:43
Автор:

Денис
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Российские пропагандисты выложили видео, на котором шевелится "труп". Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

Российские пропагандисты снова опозорились, запечатлев живой "труп" в Донецке (ВИДЕО)

Фейки

СтратКом опубликовал видео одного из пропагандистских российских каналов. На нём видно, как съемочная группа подготавливает к съемке живых людей, чтобы по всей видимости, выдать их за трупы. 

"Оскар в студию. Пропа**ндоны из раша тудей снова облажались и выложили кадры, на которых видно, как накрывают тело "убитой", которая на самом деле двигает головой, устраиваясь поудобнее для кадра", — отмечает СтратКом. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что передал мира начался: как остановить приближающуюся Третью мировую – какая роль здесь Украины. Агрессия России уже стала примером для дикторских режимов, которые жаждут устроить новый передал мира. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что конфликт в Нагорном Карабахе: как на случившиеся повлияла война в Украине – чем все закончится. Минобороны Азербайджана заявило о проведении операции "Возмездие" в Нагорном Карабахе. Армения обвинила Азербайджан в "ползучей оккупации". Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что экономика Украины в коме: кто за это в ответе – на своем ли месте министр экономики Свириденко. Экономика Украины показывает не очень утешительные результаты, что приводит к таким негативным явлениям, как рост инфляция. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Россия собирается оставить ЕС без газа: чем это грозит – сумеет ли выстоять Европа. Россия теряет газовый рычаг влияния на Европу. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR21r9vl2ng1Z3K5rYmwb-qBJ1-k0eRN8j0QKolWykw8vg77dAP1u1fzuXA
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