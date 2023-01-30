Война в Украине: прогноз на военном и дипломатическом фронтах - что может стать решающим фактором

Украина продолжает тяжелые бои. Как на военных фронтах (особенно на Донбассе), так и на дипломатических. Об этом в вечернем обращении 29 января рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, на фоне того, что творит Россия с Херсоном, Харьковом, Бахмутом, Авдеевкой, со всей нашей страной, – странно, что "приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от какой-либо поддержки государства-террориста" (речь о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2024 в Париже). Как события на всех фронтах (включая дипломатический) могут в обозримом будущем развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Танки. Фото: из открытых источников

Для России сейчас основная перспектива – сокращение экспорта энергоресурсов примерно в два раза

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:

"Очень сложно делать долговременные прогнозы в российско-украинском противостоянии. Это касается как дипломатического ракурса противостояния, так и военного".

Фронтовые сводки, акцентирует эксперт, не дают четкого представления для анализа.

"Так было всегда, – уверят он. – Например, читая (слушая) сводки за 4 октября 1941 года, мало кто из обычных граждан в тот момент понимал, что началась битва за Москву. Что три танковые группы начали прорывать Западный фронт. "Идут тяжелые бои на Вяземском направлении" – и всё... А они шли с 30 сентября, но стратегический уровень изменился".

Вот и сейчас, акцентирует Виктор Савинов, невозможно что-то прогнозировать, исходя из боевых сводок. Ведь нынешняя оперативная пауза может иметь непредсказуемые последствия.

На вопрос "Являются ли военные поставки, которые осуществляют в Украину наши союзники, достаточным условием для победы нашей страны?" эксперт отвечает так:

"Если говорить о поставках танков и прочей бронетехники в Украину, конечно, они очень значительны. Но надо понимать, что выиграть военный конфликт такой интенсивности тремястами танками невозможно. Надо четко осознать, что мы понимаем под победой. Допустим, выход на границы 1991 года. Современная война такова, что подобного результата легче добиться экономическим давлением на агрессора, санкциями, нежели боевыми действиями".

По словам эксперта, золотовалютные резервы России уменьшились на 70 млрд долларов, начиная с начала широкомасштабного вторжения. Это связано не с тем, поясняет он, что РФ тратит огромные средства на боевые действия, а с выводом из нее капитала.

"На этом фронте Украине и нашим союзникам удастся добиться победы, – уверен Виктор Савинов. – Поэтому, РФ ведет активную оборону – засылает в украинское информационное пространство разнообразных "экспертов", которые вбрасывают месседжи, что российская экономика якобы находится в прекрасном состоянии. Удивляет, что наши СМИ допускают подобные "вбросы". На самом деле, для России сейчас основная перспектива – сокращение экспорта энергоресурсов примерно в два раза".

Эксперт напоминает, что именно энергоресурсы являются основой российского экспорта и наполнения бюджета. Соответственно, акцентирует он, нужны еще большие ужесточения санкций, еще более низкий "потолок" цен на российские энергоносители, соответствующие эмбарго, перекрытие основных логистических маршрутов для кораблей, везущих нефть из РФ (того же Суэцкого канала).

"Прогнозируется, что сокращение экспорта приведет к тому, что Россия в течение года утратит возможность вести боевые действия, – подчеркивает Виктор Савинов. – Здесь Украина куда ближе к победе. Тем более, что на экономическом фронте мы не теряем самое дорогое – человеческий ресурс".

Преимущество в поле боя будет решающим фактором для дипломатической работы по мирному урегулированию

Эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика", народный депутат Украины VIII созыва Игорь Попов уверен, что международная изоляция Российской Федерации будет только усиливаться.

но никто уже не предлагает скорую отмену санкций до отказа РФ от военной агрессии, – акцентирует эксперт. – Жесткая реакция президента Зеленского на возможность участия российских спортсменов в Олимпийских играх является логичной и оправданной. Олимпийские принципы несовместимы с ведением захватнической войны". "Некоторые западные политики продолжают говорить о необходимости диалога с Кремлем

По словам Игоря Попова, новые санкционные пакеты обсудят на саммите Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 3 февраля.

"Также саммит должен рассмотреть сроки начала переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Обретение членства исключительно важно и для построения новой украинской экономики, и как сигнал для реинтеграции тех украинцев, которые несколько лет проживают на оккупированных территориях", – поясняет эксперт.

Он напоминает, что военном плане Украина получила решение о снабжении основных боевых танков и вспомогательной техники.

Теперь задача – количество и сроки их поставок, акцентирует Игорь Попов.

"Во многом это зависит от обучения экипажей и командиров тактике ведения боя на новых видах вооружения, – поясняет он. – Преимущество в поле боя будет решающим фактором для дипломатической работы по мирному урегулированию".

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