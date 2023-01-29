О чем говорят заявления Макрона, Шольца и Данилова о Путине – есть ли надежда на переговоры

Вопрос о дальнейшей судьбе Путина почти закрыт, уже известно имя преемника. Об этом заявил в телевизионном эфире секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц намерены продолжать переговоры с Путиным. О чем говорят все эти заявления? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

О реальных переговорах с Россией, как и о преемнике Путина сейчас говорить слишком рано

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что заявления Данилова, Макрона и Шольца – это, прежде всего, о подходах к переговорам.

"Страны ЕС придерживаются принципа, что, если даже нет результатов в вопросах окончания войны, всё равно надо вести телефонные разговоры с кремлевским лидером, пытаться переубеждать способом коммуникации, что эта война – бесперспектива, что она – трагическая ошибка. Украина занимает иную позицию. Мы под постоянными обстрелами, у нас каждый день – разрушения и новые жертвы. Мы живем в войне. И понимаем, что любые разговоры о мире возможны только после нашей военной победы. Особенно, когда РФ всячески демонстрирует, что мир возможен лишь, если Украина согласится со статусом оккупированных территорий. Это точно не о переговорах", – акцентирует аналитик.

Так что, продолжает она, разница в подходе Киева и Франции с Германией к вопросу переговоров, а если более глобально – к тому, ЧТО такое мир и КАК к нему двигаться.

"Много усилий понадобилось Украине, чтобы убедить Запад передать нам наступательное вооружение, те же танки. Некие виды наступательных вооружение (самолеты, дальнобойные ракеты) мы еще не получаем, но продолжаем убеждать партнеров. Но главное они уже понял – сперва должна быть наша военная победа, максимальный возврат территорий на поле боя, а потом – переговоры с фиксацией данной ситуации. Европа, спустя почти год войны, согласилась с такой позицией Украины. Но продолжает говорить о необходимости поиска дипломатических и политических способов всё разрешить. Это абсолютно в духе Европы, ее традиционный подход. И даже если такие переговоры не приводят к результатам, Запад считает, что надо пытаться снова и снова", – поясняет Олеся Яхно.

По ее мнению, говорить о каких-то преемниках Путина, равно как о его устранении от власти, пока рано.

"Даже если закончится активная фаза войны, постконфликтная ситуация, по прогнозам западных аналитиков, продлится еще лет пять – независимо от того, что будет происходить в РФ. При этом важно понимать, какие там конфликты могут случиться на уровне элит (между кем и кем, за что), трансформируется ли это потом в некий новый курс. Что будет происходить на уровне так называемого "глубинного народа". Сумеет ли он сбросить навязанные пропагандистами очки. Насколько ухудшится экономическая ситуация. Но всему этому должны предшествовать военные победы Украины, поражение российской оккупационной армии", – уверена эксперт.

" Внешняя война против Украины так или иначе продолжит сказываться на российском обществе, – поясняет Олеся Яхно. – И тут важно, чтобы изменилось самое поведение РФ на международной арене с точки зрения международного права. При нынешнем режиме это вряд ли возможно. Несмотря на болезненные поражения, потерю рынков, усиливающуюся политико-дипломатическую, экономическую изоляцию, в РФ продолжается мобилизация, не исчезает милитаристская риторика. Это подтверждает, что нас ожидают серьезные бои, контрнаступательные действия, которые в итоге сформируют условия для реальных переговоров".

Заявления Макрона и Шольца о необходимости продолжать переговоры с Путиным, как раз таки подтверждают, что он еще не списан

Политолог Дмитрий Воронков скептически относится к утверждению, что вопрос переговоров непосредственно с Путиным – закрыт.

"Понятно, что есть некие преемники, которых лично он и утвердил. Но речь пока не идет о смене режима, о смене элиты, – поясняет эксперт. – Если говорить об экстренной смене лидера Кремля, пока этого также не просматривается. Несмотря на то, что он оказался в очень сложном положении, окончательно вопрос с ним будет "закрыт" лишь в случае очередного провального наступления российских сил, которое сейчас активно готовится. И мы сделаем всё, чтобы оно оказалось именно провальным. Тогда, думаю, Путина окончательно спишут".

Но пока, акцентирует политолог, об этом речи не идет. И многое тут будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация на фронте.

"Что касается заявлений Макрона и Шольца о необходимости продолжать переговоры с Путиным, как по мне, они как раз таки подтверждают, что он еще не списан, имеет вес, рассматривается лидерами ЕС как легитимный президент. Как человек, который принимает решения. Но всё может измениться в ближайшие полгода, в случае, если ВСУ обеспечат провал российского наступления и собственное контрнаступление", – прогнозирует Дмитрий Воронков.

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