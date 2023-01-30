Почему международные организации не замечают войну в Украине – правильно ли реагирует Украина

Представители украинской власти все чаще заявляют, что международные организации не выполняют возложенные на них функции. Международный комитет Красного креста до сих пор не направил делегацию в Еленовку, где полгода назад в результате российского теракта погибли более 50 украинских военнопленных. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, в свою очередь, подчеркнул, что непонятной остается в этом ракурсе позиция ООН. Президент Украины Владимир Зеленский жестко критикует Международный олимпийский комитет (МОК) за попытки вернуть российских спортсменов на Олимпиаду. О чем говорят эти заявления? Издание "Комментарии" по этому вопросу обратилось к экспертам.

Глава МОК Бах и президент Украины Зеленский. Фото: DW

Просто беззубо действуют Красный Крест, ОБСЕ, МОК, многие другие международные организации

Учредитель в Киевской школе госуправления им. С.Нижного, экс-советник министра МВД Ростислав Смирнов акцентирует, что после Второй мировой войны безопасностная карта геополитики очень изменилась, разнообразные альянсы, которые были созданы – уже нежизнеспособны.

"Надо все пересматривать, – уверен он. – По состоянию на 1945 г. были другие угрозы. А Россия не была указана ни в каких декларациях. С того времени мир преобразился. Те союзы, которые были, те организации, которые создались даже спустя некоторое время – сейчас уже неэффективны. К примеру, ООН. Она сейчас ничего не может поделать. Основной угрозой для всего мира сейчас является Россия, которая не только вторглась в Украину и совершила множество военных преступлений, но и пугает мир ядерной войной. При этом эта страна-агрессор, страна-террорист, по парадоксу, является постоянным членом Совбеза ООН. И может ветировать любые решения. Мы даже не можем через ООН запустить процесс инициирования запуска Международного трибунала для высшего политического руководства России".

Так же беззубо действуют Красный Крест, ОБСЕ, МОК, многие другие международные организации, подчеркивает Ростислав Смирнов. По его мнению, они показали свою в определенном смысле импотентность, неприспособленность к требованиям времени, к вопросам современности.

" Поэтому, конечно (и на этом постоянно акцентирует руководство Украины), такие организации требуют перезагрузки, определенного переформатирования, чтобы они могли эффективно работать, — резюмирует эксперт.

Российские спортсмены являют собой винтики огромной пропагандистской машины путинского режима

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Ковальчук согласна с тем, что международные организации проявили свою неготовность и слабую эффективность на фоне этой страшной войны.

"В центре Европы происходит полномасштабная война с огромными потерями военных и гражданских. Часть организаций будто этого не осознает или не может представить. Именно поэтому президент Украины пригласил главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут – и увидеть своими глазами, что нейтральности не существует. Подобная трансформация взглядов произошла и с Гроси из МАГАТЭ, с президентом ФРГ Штайнмайером, посидевшем в бомбоубежище, и тому подобное. Хотя иногда нужно лично побыть в Украине и почувствовать наши реалии, подчеркивает Александра Ковальчук. – Посмотреть, как тренируются наши спортсмены: в холодной воде плавают, без света, под звуки сирен. Часто спортсмены и их тренеры разорваны из-за войны, эвакуации и логистики, часто их родные залы разрушены, а друзья и коллеги воюют на фронте, некоторые даже положили свою жизнь, чтобы они продолжали спортивную деятельность и могли жить и прославлять Украину".

В то же время российские спортсмены представляют собой винтики огромной пропагандистской машины путинского режима, отмечает аналитик. Они часто стоят в роликах, обращениях на митингах рядом с руководителем кремля. Среди них много и Олимпийских чемпионов, они не забывают надеть свои медали на съемки. Делают публичные заявления в поддержку власти и так называемой спецоперации.

"Но МОК этого, похоже, не замечает. Нейтральное знамя? Так не удивлюсь, что потом россияне при монтаже дорисуют до белого еще синюю и красную полоску... Томас Бах заявил, что спортсменов должны проверять на счет поддержки российского вторжения. Но думаю это скорее формальность, – считает Александр Ковальчук. – Тем более распространена практика, когда спортсмены имеют принадлежность к армии. А российские соответственно имеют принадлежность к своей армии, а потому поддерживают вторжение в Украину и кровавую войну. Например, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине минимум 34 российских спортсмена были военными, среди них 15 имеют офицерское звание. От рук россии погибли 184 украинских спортсмена, 320 спортивных объектов получили повреждения в результате российских обстрелов. Это равные права спортсменов?".

Международные организации часто оказываются не готовы к новым реалиям и вызовам, а пытаются жить в условиях мира, существовавшего до 24 февраля 2022 года

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"Недовольство работой международных организаций украинские власти высказывали давно. Относительно Международного комитета Красного креста (МККК), то следует упомянуть "ультиматум", который прошлой осенью выдвигал этой организации Андрей Ермак. Формат эвакуации защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь" предполагал обмен украинских военных под гарантии ООН и МККК. Представители МККК обещали составить точные списки всех защитников "Азовстали", которые согласились сложить оружие и сдаться в российский плен. Миссия Красного Креста должна была провести инспекцию условий содержания и пообщаться с украинскими заключенными Еленовкой, но так этого и не сделала. Будучи ответственными за судьбу наших людей, они не имели права самоустраниться от выполнения своих непосредственных обязанностей и миссии представляемой организации".

Соответственно, 13 октября 2022 года украинская сторона в лице Ермака потребовала немедленной подготовки и осуществления миссии для проверки состояния украинских пленных в российском лагере в оккупированной Еленовке, напоминает эксперт. При этом Украина обещала полную помощь и поддержку со своей стороны. Но тогда "Красный крест" так и не реализовал свои функции, ссылаясь на "помехи".

Аналогичная ситуация с ООН в контексте расследования теракта в Еленовке, подчеркивает Петр Олещук. В частности, в январе этого года стало известно, что в ООН была распущена соответствующая миссия. Причиной расформирования названо отсутствие необходимых гарантий безопасности и доступа к месту трагедии. Понятно, что террорист не хочет допустить расследование теракта, но как это можно воспринимать?

"Ну и, наконец, ситуация с МОК. Инициатива допустить российских олимпийцев к участию в Олимпиаде в Париже летом 2024 под "нейтральным флагом" вызвала справедливое возмущение в Украине, — отмечает политолог. – Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 29 января осудил эту попытку МОК. Комментируя очередные российские обстрелы Херсона в воскресенье, глава государства сказал, что на фоне подобных ударов "даже шокирует, что приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от какой-либо поддержки государства-террориста". Очевидно, что международные организации часто оказываются не готовы к новым реалиям и вызовам, а пытаются жить в условиях мира, существовавшего до 24 февраля 2022 года. Это ставит вопрос о необходимости серьезного реформирования всех международных структур, которые оказались неспособны реагировать на новейшие условия, не готовые противостоять варварству и агрессии таких государств как Россия".

Читайте на портале "Комментарии" — Пентагон назвал страны, армии которых являются боевой силой высочайшего уровня.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!