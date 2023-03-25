Война в Украине: почему так важна информационная составляющая – кто здесь выигрывает

В обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что так называемое "большое" наступление РФ "приближается к кульминации", тогда как готовится украинское. Между тем, некоторые украинские эксперты не исключают, что оккупанты могут попереть на той же Луганщине. Почему в войне более чем важна информационная составляющая? Что уже показало российско-украинское противостояние, которое мир, фактически, наблюдает онлайн? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Ложь, пропаганда, попытка представить белое черным – всегда проваливаются

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко уверен, что истинное прозрение дают только правда и реалии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Когда человек сталкивается с реалиями и правдой, как бы он не хотел их воспринимать, лишь они дают истинную картину. И лишь тогда ситуация проясняется. В РФ же ставка всегда делалась на запудривание мозгов. Достаточно вспомнить фразу российского олигарха Березовсокго – дайте мне пульт от телевизора, и я через полгода сделаю президентом табуретку. Не хорошую команду, не больше денег, а – пульт от телевизора. Это всё, что надо понимать о силе пропаганды", – подчеркивает эксперт.

По его словам, информационная составляющая в войне, в любом конфликте, не менее важна, нежели собственно военная.

Да, страны НАТО нам помогают — вооружением, финансово. Но воюем-то именно мы. И "повар Путина" сам развенчивает путинскую пропаганду Это весьма показательно", – акцентирует Сергей Дойко. "От того, как ты доносишь те или иные меседжи — зависит коллективное восприятие ситуации. Если наши военные понимают, что мы адекватно понимаем ситуацию, без манипуляций, то они и чувствуют себя более уверенно. Как и мы, гражданские. И каждый честно держит свой фронт. Ведь когда воин рассчитывает на тыл, а тыл — на воина, это добавляет сил всем. В ситуации с РФ – всё с точностью наоборот. Тем интереснее наблюдать, как развеивается их же пропаганда, их же ложь, самими же россиянами. На днях главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил в пику кремлевским пропагандистам и политикам, что воевать приходится именно с украинской, а не натовской армией

Он подчеркивает, что рано или поздно правда выходит на поверхность. В российском случае – когда агрессор сталкивается с реальной силой украинской сопротивления, а не с той картиной, которую рисует ему телевизор.

"Я сотрудничаю с американским адвокатом, политическим стратегом, членом Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрием Ванетиком. Он уже более 45 лет гражданин США. Общается как консультант, адвокат, в высших кругах. С топовыми политиками, с губернаторами. Периодически меня спрашивает — ну, как там у вас? Я рассказываю ему, какие ракеты по нам летят, как слышу взрывы. Как говорю с людьми, которые сами пережили обстрелы. И он потом эту информацию от очевидца, от меня, доносит до тех людей, с которыми общается. Мол, мне лично журналист из Киева, который видит всё своими глазами, общается с очевидцами, рассказал такое... Сам Ванетик мне тоже рассказывает много интересных – правдивых – вещей. К примеру, прошла информация, что спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти якобы отказался приехать в Украину, хоть его приглашал президент Зеленский. А он, на самом деле, не отказался! Лишь сказал, что против "открытых чеков" для Украины (потому что – республиканец, потому что избрали его, в том числе, радикалы, трамписты в Палате представителей, а также, потому что это – вполне логичное требование, осуществлять контроль за использованием многомиллиардной помощи), но подчеркнул, что ему не нужно ехать в Киев, чтобы понимать, какое зло РФ творит в Украине. Так что – важно правильно расставлять акценты, не вырывать что-то из контекста!" – поясняет эксперт.

Правда, уверен он, всегда побеждает. И те же российские пропагандисты, уже бравшие Киев за три дня, на втором году полномасштабной войны вынуждены признавать – не так-то всё и просто с Украиной, почему-то нет у "второй армии мира" продвижения и после очередного "большого наступления".

"Ложь, пропаганда, попытка представить белое черным — всегда проваливаются. Информационная составляющая должна быть от очевидцев, от тех, кто сам прочувствовал на себе. Везде. Всегда. Особенно во время войны. Так мы и должны доносить правду", – констатирует Сергей Дойко.

С февраля же 2022-го Украина в боях за ума и сердца украинцев, европейцев, американцев – не только не проигрывала, а обычно побеждала агрессора

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний поясняет:

"Информационная война – явление не новое. Всегда сила армии должна была подкрепляться завоеванием душ и умов любой из сторон в войне. Но, наверное, впервые война такого масштаба происходит практически в онлайн режиме на фоне колоссальной борьбы как украинской, так и российской стороны в информационной сфере".

По мнению эксперт, с момента полномасштабного наступления агрессора украинские власти учитывали ошибки в информационной сфере, сделанные в начале войны – в 2014 году.

"Тогда мы не успевали за российской пропагандой как в оккупированных Крыму, Донетчине и Луганщине, так и на мировой арене. С февраля же 2022-го Украина в боях за ума и сердца украинцев, европейцев, американцев – не только не проигрывала, а обычно побеждала агрессора. Это не только подкрепило возможности ВСУ на поле боя, но и практически весь год удваивало наши военные победы", – подчеркивает Юрий Подорожний.

Он акцентирует, что Россия с начала массированного вторжения рассчитывала на панику и хаос, которые расчищал бы дорогу оккупационным войскам. Но адекватные действия в информационном пространстве организовали украинское общество и создали железобетонный союз между армией и народом, отмечает эксперт.

"В этом году россияне в который раз пытались запугать Украину своим контрнаступлением. Пик этой кампании пришелся на январь. Однако активные действия ВСУ и правильно выстроенное противодействие этой кампании привели к тому, что уже Россия на своих пропагандистских каналах и других платформах активно обсуждает украинское контрнаступление. И не только обсуждает, – подчеркивает Юрий Подорожний. – К примеру, в Крыму начали копать окопы ".

Читайте также на портале "Комментарии" — ведется ли подготовка к переговорам Украины и Китая на самом высоком уровне: Владимир Зеленский снял интригу.



