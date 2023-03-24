Где Россия попытается наступать снова

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Моесеенко Валентина
В Белом доме считают, что Россия в ближайшее время может начать наступление по другим направлениям, не только в Донецкой области. Ранее об этом заявил Джон Кирби. Комментируя сообщение о возможном повторном наступлении, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Телеэфире. Эксперт считает, что вероятным может быть наступление армии РФ в Луганской области.
Потенциальное наступление РФ
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В то же время он акцентировал, что когда мы говорим о подготовке сил и средств противника, следует понимать и другое: есть ли у них возможность привлечь их достаточно эффективно, например, для прорыва линий обороны ВСУ или для того, чтобы захватить в целом достаточно серьезный участок и удерживать его .
Для начального этапа наступления, которое может длиться около недели, ресурса у россиян может и хватить, считает Коваленко. Но этот ресурс очень быстро сточится о линии обороны ВСУ, и после этого оккупантам придется заниматься тотальной компенсацией потерь.
По словам Коваленко, самая плохая ситуация у войск РФ на юге Украины.
Что касается Запорожской области, там захватчики ведут подготовку оборонительных действий, накапливают в передовой зоне ресурс, особенно по направлению к Ореху, отметил Коваленко.
Он предполагает, что российские оккупанты могут создавать определенную видимость подготовки к наступлению, но в то же время не имеют даже на сегодняшний день достаточной комплектации для выполнения этих задач.
Если российские военные и смогут разворачивать какую-нибудь активизацию, то по очень узким направлениям, говорит Коваленко. Например, как это происходит сейчас в Донецкой области.
Как писали "Комментарии", за прошедшие сутки враг не прекращал штурм Бахмута. Именно в районе этого города произошло больше всего боевых столкновений на указанном направлении за прошедшие сутки.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что российское наступление на Донбассе продолжается, потому что у Кремля есть большой человеческий ресурс, в результате чего продолжается давление, но при этом Москва не имеет качества. Действия врага легко читаются украинскими защитниками. Поэтому враг продолжает нести огромные потери.
Читайте на сайте "Комментарии" — Россия готовится развивать наступление — что ее пока сдерживает.
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