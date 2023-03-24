Где Россия попытается наступать снова

В Белом доме считают, что Россия в ближайшее время может начать наступление по другим направлениям, не только в Донецкой области. Ранее об этом заявил Джон Кирби. Комментируя сообщение о возможном повторном наступлении, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Телеэфире. Эксперт считает, что вероятным может быть наступление армии РФ в Луганской области.



Потенциальное наступление РФ

“Если провести анализ сил и средств, сконцентрированных в зоне боевых действий, то по ряду направлений возможно наступление со стороны российских оккупационных войск. А наиболее вероятен он, если берем именно зону боевых действий, это, конечно, Луганщина, это направление Кременная — Лиман, это направление Купянска", — отметил Коваленко.

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В то же время он акцентировал, что когда мы говорим о подготовке сил и средств противника, следует понимать и другое: есть ли у них возможность привлечь их достаточно эффективно, например, для прорыва линий обороны ВСУ или для того, чтобы захватить в целом достаточно серьезный участок и удерживать его .

“Сначала мы можем сказать, что да, ресурс у окупантов сконцентрирован. Но тут же возникает следующий момент: когда ты начинаешь какие-то активные действия, выше твоего стандартного положения, а сейчас это исключительно разведка боем, это небольшие локационные стычки и т.п., есть ли у тебя при такой активизации возможность обеспечивать эти подразделения необходимым материально-техническим оснащением? То есть растет материально-техническое обеспечение примерно в три-четыре раза, даже больше. А обеспечить это страна, уже занимающаяся расконсервацией танков Т-54, Т-55, мягко говоря, не может”, — считает аналитик.

Для начального этапа наступления, которое может длиться около недели, ресурса у россиян может и хватить, считает Коваленко. Но этот ресурс очень быстро сточится о линии обороны ВСУ, и после этого оккупантам придется заниматься тотальной компенсацией потерь.

"А заняться этим они просто не смогут, потому что, опять же, возможности компенсации потерь нет", — дополнил эксперт.

По словам Коваленко, самая плохая ситуация у войск РФ на юге Украины.

Левобережная часть Херсонщины — там вообще не будет никаких наступательных действий относительно правобережной части региона. Будут исключительно террористические акты. То есть обстрелы территории правого берега, включая Херсон, регулярные атаки жилых массивов, гражданской инфраструктуры для того, чтобы сеять террор”, — подчеркнул гость эфира.

Что касается Запорожской области, там захватчики ведут подготовку оборонительных действий, накапливают в передовой зоне ресурс, особенно по направлению к Ореху, отметил Коваленко.

Он предполагает, что российские оккупанты могут создавать определенную видимость подготовки к наступлению, но в то же время не имеют даже на сегодняшний день достаточной комплектации для выполнения этих задач.

“Каждое подразделение имеет штатную недокомплектацию, что мешает выполнению их функционала в наступлении. А если мы говорим о вообще начале наступления, то самая плохая ситуация с логистикой именно на юге у них. То есть наступательные действия могут выглядеть сугубо имитативно: они будут их имитировать”, — считает эксперт.

Если российские военные и смогут разворачивать какую-нибудь активизацию, то по очень узким направлениям, говорит Коваленко. Например, как это происходит сейчас в Донецкой области.

“Мы видим, что есть четыре основных локации, где в последние несколько месяцев была максимальная активизация деятельности оккупантов. Это Бахмут, Угледар, Авдеевка, Марьинка. Самые активные две зоны остались только — Авдеевка и Бахмут. Потому что по всем вышеперечисленным причинам в районе Угледара и Марьинки российский ресурс просто себя исчерпал, и они сейчас находятся в состоянии оперативной паузы для восстановления боеспособности и пополнения ресурсов", — дополнил гость эфира.

Как писали "Комментарии", за прошедшие сутки враг не прекращал штурм Бахмута. Именно в районе этого города произошло больше всего боевых столкновений на указанном направлении за прошедшие сутки.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что российское наступление на Донбассе продолжается, потому что у Кремля есть большой человеческий ресурс, в результате чего продолжается давление, но при этом Москва не имеет качества. Действия врага легко читаются украинскими защитниками. Поэтому враг продолжает нести огромные потери.

Читайте на сайте "Комментарии" — Россия готовится развивать наступление — что ее пока сдерживает.