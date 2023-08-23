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Вместе с Пригожиным могло погибнуть все руководство ЧВК "Вагнер"

В Тверской области России потерпел крушение частный самолет, на борту которого было десять человек, в том числе, возможно, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

сегодня, 21:17
Автор:
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Константин Куликов
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На борту бизнес-джета Embraer, который рухнул в Тверской области, кроме главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, мог также находится командир ЧВК Уткин, а также все военное руководство частной военной компании. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на росСМИ. Росавиация пока подтвердила, что на борту разбившегося самолета значился Евгений Пригожин.

Вместе с Пригожиным могло погибнуть все руководство ЧВК "Вагнер"

Фото з места падения самолета Пригожина

По данным росСМИ и телеграм-каналов, во время полета самолета Пригожина в небе прозвучало два взрыва. 


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"В небе было два взрыва было. Крыло и стабилизатор упал на станции Куженкино, а фюзеляж и крыло упали на село Куженкино в двух километрах от бывшей фермы", — рассказывают очевидцы.

Предварительно, самолет взорвался в небе в 18:32.

Рядом с местом падения самолета Пригожина расположен склад хранения ракетного и артиллерийского вооружения в/ч 55443. Поэтому, предполагают СМИ, самолет могли сбить российские ПВО, которые охраняют данный объект. Вторая версия — взрыв на борту.

По информации МЧС РФ, в катастрофе погибли 10 человек, найдены тела восьми человек.

Евгений Пригожин сегодня действительно вылетел в Россию из Африки, на борту с ним был весь командный состав ЧВК Вагнера, заявил журналист Андрей Захаров.

"Это будет чудо, если он на другом самолете", — цитирует журналист своих собеседников.

В тоже время, СМИ сообщают, что Пригожин и его команда летела на двух самолетах и мог находиться на втором самолете, который вернулся и приземлился в Москве.

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